ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ "kood/Jõhvi"

Это учебное заведение не является классическим университетом, где помимо студентов есть преподаватели, которые, наряду с обучением студентов, своим присутствием "впрыскивают" сильную дозу образовательного духа всему региону. Преподаватели школы программистов находятся на концах кабеля в разных точках мира. Но сам факт, что со второй половины ноября в Йыхви прибавится 500 жадных до знаний взрослых, является одним из очень значимых событий в этом столетии в истории города, количество жителей которого до сих пор сокращалось.