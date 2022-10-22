Школа программистов "kood/Jõhvi", строительство которой завершается, превращает уездный центр Ида-Вирумаа в город студентов.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ "kood/Jõhvi"
Это учебное заведение не является классическим университетом, где помимо студентов есть преподаватели, которые, наряду с обучением студентов, своим присутствием "впрыскивают" сильную дозу образовательного духа всему региону. Преподаватели школы программистов находятся на концах кабеля в разных точках мира. Но сам факт, что со второй половины ноября в Йыхви прибавится 500 жадных до знаний взрослых, является одним из очень значимых событий в этом столетии в истории города, количество жителей которого до сих пор сокращалось.
500 студентов означают 500 покупателей для магазинов, клиентов заведений питания, поставщиков услуг и тех, кто активно работает на рынке недвижимости. Многие после окончания школы уедут из Йыхви. Но некоторые, вероятно, останутся здесь. Кто-то найдет здесь подходящую работу или спутника жизни или и то, и другое. Наличие людей с навыками программирования, безусловно, является поддерживающим фактором для создания здесь новых предприятий и развития существующих.
А новое учебное здание "Kood/Jõhvi" добавит свежести и привлекательности городской картине Йыхви.