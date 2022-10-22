ПЕРЕДОВИЦА ⟩ История придает ценности публичному пространству

В сегодняшней газете сразу несколько статей, посвященных важным деятелям в истории нашей культуры, которые сыграли важную роль и в общеэстонском контексте.

Владелец мызы Сака Тынис Каазик установил уже несколько памятников историческим событиям, так или иначе связанным с сакаским краем. На этой неделе он открыл отреставрированную скульптуру орла как памятник эпосу "Калевипоэг", чтобы утвердить, что именно в этом краю Калев, отец национального героя, сошел со спины орла на берег Вирумаа.

Идея создания парка и памятника Эдуарду Борнхёэ, самому известному судье, жившему в Йыхви, пылилась почти десять лет и теперь оживает.

Председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа говорит, что для Ида-Вирумаа Борнхёэ - идеальная историческая личность, память о ком должна быть увековечена в публичном пространстве. Благодаря культовому фильму своего времени его знает большинство жителей Эстонии, но многие ли знают о его связях с Ида-Вирумаа?

В последние десятилетия мы все же увековечивали память об исторических личностях. Будь то памятник шахматному гению Паулю Кересу в Нарве, памятник Константину Пятсу в Оруском парке в Тойла или скульптуры генерала Александера Тыниссона и кинорежиссера Кальё Кийска в Йыхви.

Этот год стал особенным еще и потому, что велась дискуссия о том, что делать с мемориалами советских времен, которые до сих пор стоят в публичном пространстве. Вроде бы, да, история, но их цель была другой: закрепить и подчеркнуть определенные идеологические убеждения.