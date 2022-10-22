Говоря о публичном пространстве, часто имеют в виду современную архитектуру, которой становится все больше в нашей жизненной среде. Архитекторы стараются сочетать ее со старой, чтобы настоящее и прошлое дополняли друг друга.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ История придает ценности публичному пространству
В сегодняшней газете сразу несколько статей, посвященных важным деятелям в истории нашей культуры, которые сыграли важную роль и в общеэстонском контексте.
Владелец мызы Сака Тынис Каазик установил уже несколько памятников историческим событиям, так или иначе связанным с сакаским краем. На этой неделе он открыл отреставрированную скульптуру орла как памятник эпосу "Калевипоэг", чтобы утвердить, что именно в этом краю Калев, отец национального героя, сошел со спины орла на берег Вирумаа.
Идея создания парка и памятника Эдуарду Борнхёэ, самому известному судье, жившему в Йыхви, пылилась почти десять лет и теперь оживает.
Председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа говорит, что для Ида-Вирумаа Борнхёэ - идеальная историческая личность, память о ком должна быть увековечена в публичном пространстве. Благодаря культовому фильму своего времени его знает большинство жителей Эстонии, но многие ли знают о его связях с Ида-Вирумаа?
В последние десятилетия мы все же увековечивали память об исторических личностях. Будь то памятник шахматному гению Паулю Кересу в Нарве, памятник Константину Пятсу в Оруском парке в Тойла или скульптуры генерала Александера Тыниссона и кинорежиссера Кальё Кийска в Йыхви.
Этот год стал особенным еще и потому, что велась дискуссия о том, что делать с мемориалами советских времен, которые до сих пор стоят в публичном пространстве. Вроде бы, да, история, но их цель была другой: закрепить и подчеркнуть определенные идеологические убеждения.
Памятники нашим историческим личностям не бессловесны, потому что каждый из них рассказывает свою историю. Они хранят нашу историю в нашей памяти, и это важно.