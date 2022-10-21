Эстонские производители продуктов питания отправили в Украину продовольственную помощь

В Украину будут доставлены эстонские консервы, рапсовое масло, пастеризованное молоко, вода, сиропы, макаронные изделия, овсяные хлопья, ржаная мука, а также смеси для приготовления блинов, тортов и печений.

"Несмотря на то, что пищевая промышленность сейчас переживает не лучшие времена, мы все равно не можем сравнивать нашу ситуацию с тем, что происходит в Украине. По этой причине мы чувствуем ответственность и желание оказать посильную помощь украинскому народу", - сказала руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.