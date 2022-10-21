В реку Нарву выпустили молодых осетров с метками для обратной связи

Если летом в самостоятельное плавание отправляются тысячи совсем маленьких осетров, то в пятницу, 21 октября, сегодня сотрудники RMK выпустили всего 250 подросших рыб с метками.

"У каждой рыбы свой номер, и там еще наш интернет адрес, и номер телефона, чтобы люди, когда поймают рыбу в море, сразу могли позвонить и спросить, что делать дальше. Ответ у нас простой - пожалуйста, запишите номер и выпустите рыбу", - пояснил руководитель рабочей группы Центра охраны природы Меэлис Тамбетс.