Auve Tech представил новый беспилотный микроавтобус Mica

В новом беспилотном авто установлено семь сканирующих устройств и десять камер, которые обеспечивают обзор без слепых зон, передает "Актуальная камера".

По словам разработчиков, эстонский климат позволяет тестировать беспилотный транспорт в условиях дождя и сильного снега.