Эстонский разработчик беспилотных автомобилей Auve Tech представил беспилотный автомобиль нового поколения, который может лучше двигаться при различных погодных условиях и дорожных ситуациях.
Auve Tech представил новый беспилотный микроавтобус Mica
Auve Tech представил новый беспилотный микроавтобус Mica
В новом беспилотном авто установлено семь сканирующих устройств и десять камер, которые обеспечивают обзор без слепых зон, передает "Актуальная камера".
По словам разработчиков, эстонский климат позволяет тестировать беспилотный транспорт в условиях дождя и сильного снега.
Автобус Auve Tech подходит для перевозок в рамках так называемой "последней мили" в заранее нанесенных на карту районах.