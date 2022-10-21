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Auve Tech представил новый беспилотный микроавтобус Mica

Северное побережье
Auve Tech представил новый беспилотный микроавтобус Mica
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Беспилотный автобус эстонской разработки
Беспилотный автобус эстонской разработки Фото: RASMUS JURKATAM / @e_rasmus

Эстонский разработчик беспилотных автомобилей Auve Tech представил беспилотный автомобиль нового поколения, который может лучше двигаться при различных погодных условиях и дорожных ситуациях.

В новом беспилотном авто установлено семь сканирующих устройств и десять камер, которые обеспечивают обзор без слепых зон, передает "Актуальная камера".

По словам разработчиков, эстонский климат позволяет тестировать беспилотный транспорт в условиях дождя и сильного снега.

Автобус Auve Tech подходит для перевозок в рамках так называемой "последней мили" в заранее нанесенных на карту районах.

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