Разведчики в рясе: как русская православная церковь прикрывает агентуру

Митрополит пока еще не подпал под западные санкции, но, очевидно, теперь это только вопрос времени. Непосредственным представителем архиерея в Норвегии является благочинный – игумен Климент (Хухтамяки), которому подчиняются два священника и некоторое количество клирошан. Приходы РПЦ в Норвегии имеют официальный сайт, последняя новость на котором датирована мартом. Такое ощущение, что после этого приходы впали в глубокую задумчивость...

Храм попал под мобилизацию

В комплекс зданий российского консульства в Турку (Финляндия) входит православный храм, который до весны этого года использовался по своему прямому назначению. Однако с началом «специальной военной операции» российские дипломаты переделали церковь в склад. Как писала местная пресса, здание храма находится в собственности города, а российские дипломаты лишь имели право бесплатного пользования им.

Во внутренней документации российского диппредставительства храм обозначен как «клубный дом консульства». Он обнесен оградой, и доступ к нему обеспечивает российская охрана. Церковная главка с крестом была по непонятным причинам демонтирована сотрудниками консульства в этом году. Как рассказал журналистам один из местных жителей, в течение июня – июля российские дипломаты загружали в здание храма какие-то предметы, которые привозились на грузовиках. Перед этим были также демонтированы иконы, украшавшие внешние стены храма.

По законам Финляндии, любая перестройка этого здания запрещена, поскольку оно является памятником культуры.

Париж под контролем