Программа Keelesõber объединила еще 1999 друзей эстонского языка

Уже шестой год Фонд интеграции предоставляет изучающим эстонский язык возможность регулярно беседовать с наставниками, то есть с владеющими эстонским волонтерами. Нынешний сезон программы друзей эстонского языка Keelesõber стал рекордным – в 1023 парах беседовали 1018 изучающих эстонский и 981 наставник.
«Эти беседы – больше, чем просто практика эстонского, ведь помогают лучше понимать друг друга. Весной этого года 1999 человек из Эстонии и других стран уделяли хотя бы час в неделю, чтобы встречаться парами и говорить по-эстонски на различные темы: повседневные дела, прошедшие мероприятия, текущие новости, новые книги и т.п. Несмотря на то, что в парах были жители разных регионов, с каждой беседой изучающие эстонский говорили все смелее, и оба участника находили все больше общего», — сказала руководитель программы Keelesõber и руководитель партнерских отношений Фонда интеграции Аве Ландрат.
В шестом сезоне программы Keelesõber приняли участие 1018 изучающих эстонский язык, прошедших открытую регистрацию, а также 981 наставник, участвовавший в программе на добровольных началах. Волонтеры помогали учащимся практиковаться в эстонском, беседуя с ними в парах хотя бы раз в неделю по телефону, онлайн или на встречах. Некоторые наставники беседовали с несколькими изучающими эстонский язык, то есть в разных парах.
«Каждый год участников становится всё больше, и это свидетельствует о том, насколько важна возможность общаться на эстонском при изучении языка. Радует, что изучающих эстонский поддерживают волонтеры, многие из которых участвуют в программе уже несколько лет. Общение зачастую продолжается и после завершения программы, перерастая в настоящую дружбу. Тем самым соотечественники с разными родными языками находят гораздо больше общего, чем они предполагали. Огромное спасибо всем волонтерам, которые нашли время поддерживать и вдохновлять изучающих эстонский язык», — сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.
Общение участников организовала и поддерживала команда Фонда интеграции, состоящая из четырех координаторов. Они ежедневно помогали наставникам советами и учебными материалами, опираясь в основном на свой собственный опыт участия в программе.
Фонд интеграции запустил программу Keelesõber в 2020 году, чтобы предложить изучающим эстонский язык возможность практиковаться через электронные каналы. Программа была запущена во время чрезвычайного положения, когда контактные мероприятия, предназначенные для развития навыков общения, были отменены. Проведение программы финансируется из средств Европейского союза и Министерства культуры. За шесть лет в программе приняли участие 7364 друга эстонского языка.