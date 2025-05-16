Программа Keelesõber объединила еще 1999 друзей эстонского языка

«Эти беседы – больше, чем просто практика эстонского, ведь помогают лучше понимать друг друга. Весной этого года 1999 человек из Эстонии и других стран уделяли хотя бы час в неделю, чтобы встречаться парами и говорить по-эстонски на различные темы: повседневные дела, прошедшие мероприятия, текущие новости, новые книги и т.п. Несмотря на то, что в парах были жители разных регионов, с каждой беседой изучающие эстонский говорили все смелее, и оба участника находили все больше общего», — сказала руководитель программы Keelesõber и руководитель партнерских отношений Фонда интеграции Аве Ландрат.

В шестом сезоне программы Keelesõber приняли участие 1018 изучающих эстонский язык, прошедших открытую регистрацию, а также 981 наставник, участвовавший в программе на добровольных началах. Волонтеры помогали учащимся практиковаться в эстонском, беседуя с ними в парах хотя бы раз в неделю по телефону, онлайн или на встречах. Некоторые наставники беседовали с несколькими изучающими эстонский язык, то есть в разных парах.

«Каждый год участников становится всё больше, и это свидетельствует о том, насколько важна возможность общаться на эстонском при изучении языка. Радует, что изучающих эстонский поддерживают волонтеры, многие из которых участвуют в программе уже несколько лет. Общение зачастую продолжается и после завершения программы, перерастая в настоящую дружбу. Тем самым соотечественники с разными родными языками находят гораздо больше общего, чем они предполагали. Огромное спасибо всем волонтерам, которые нашли время поддерживать и вдохновлять изучающих эстонский язык», — сказал руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

Общение участников организовала и поддерживала команда Фонда интеграции, состоящая из четырех координаторов. Они ежедневно помогали наставникам советами и учебными материалами, опираясь в основном на свой собственный опыт участия в программе.