Кризис не сильно изменил планы семей на школьные каникулы

В школах официально начались осенние каникулы. Для некоторых жителей страны это еще означает и возможность для семейного отпуска как в Эстонии, так и у теплого моря. Если сравнить цены этого года и прошлого на все туристические услуги, то в сумме отпуск получается дороже на 10%, а то и на 20%. Из-за нарастающего экономического кризиса изменилось и поведение клиентов турфирм, передает "Актуальная камера".

"Характерной чертой прошлого года было то, что люди покупали очень дорогие путевки на время школьных каникул в последнюю минуту и ​​были очень рады возможности вообще куда-то съездить. Но в этом году, если посмотреть на общее покупательское поведение, сентябрь стал для Estravel рекордным месяцем по продажам за всю нашу 34-летнюю историю. Сейчас же, многие путевки были куплены заблаговременно", - рассказала директор по продажам Estravel Кайре Саади.

Погода в Эстонии уже не столь благоприятна для семейного отдыха и, чтобы продлить лето для детей, жители Эстонии по-прежнему предпочитают побережья Средиземного и Красного морей.

"Желающих путешествовать все же много, но рассматриваются более сдержанные варианты и стали меньше покупать дорогие путевки. Можно с уверенностью сказать, что клиенты начали больше считать деньги", пояснила Кайре Саади.

Школьные каникулы также способствуют и внутреннему туризму. На будущей неделе в будние дни еще можно забронировать отельные номера в гостиницах, а вот в выходные с этим могут возникнуть трудности, что касается посещения водных центров, то отдыхающим лучше стоит приходить либо утром, либо вечером, так как днем может возникнуть живая очередь на пропуск в СПА, цены тоже стали выше.

"Конечно, посетители помогают нам, для них же и топим бани и бассейны, но. к сожалению, мы подняли цены где-то от 5% до 12%", - сказал член правления SPA Tours OÜ Калле Куусик.