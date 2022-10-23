Под прицелом преступных группировок: в Европе участились случаи подрывов банкоматов

"Все чаще и чаще используются чрезвычайно серьезные взрывчатые вещества, что порой приводит к обрушению зданий и гибели невинных людей. Так проходят современные банковские ограбления", - цитирует Deutsche welle заявление Жорж.

Если в самих банках наличности зачастую немного, то взламывая банкоматы, преступники могут заполучить сотни тысяч евро.

Все чаще опасности подвергаются простые жители, поскольку многие аппараты для выдачи и приема денежных средств расположены в супермаркетах или на торговых улицах. Преступников не интересуют люди, их волнуют только деньги, говорит Жорж.

Тревожная тенденция зафиксирована в целом ряде европейских стран. Речь идет, в частности, о Германии, Южной Европе, странах Балтии. Организованные преступные группировки специализируются на подрывах и целенаправленно обучают злоумышленников подобным приемам. В прошлом году следователи Европола даже обнаружили в Утрехте специальный тренировочный центр для таких целей.