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Под прицелом преступных группировок: в Европе участились случаи подрывов банкоматов

Северное побережье
Под прицелом преступных группировок: в Европе участились случаи подрывов банкоматов
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Фото: Europol

В Европе участились случаи подрывов банкоматов. Преступники все чаще используют "чрезвычайно серьезные взрывчатые вещества", заявила представительница Европейского полицейского агентства (Европола) Клэр Жорж в Гааге. Об этом пишет rus.err.ee.

"Все чаще и чаще используются чрезвычайно серьезные взрывчатые вещества, что порой приводит к обрушению зданий и гибели невинных людей. Так проходят современные банковские ограбления", - цитирует Deutsche welle заявление Жорж.

Если в самих банках наличности зачастую немного, то взламывая банкоматы, преступники могут заполучить сотни тысяч евро.

Все чаще опасности подвергаются простые жители, поскольку многие аппараты для выдачи и приема денежных средств расположены в супермаркетах или на торговых улицах. Преступников не интересуют люди, их волнуют только деньги, говорит Жорж.

Тревожная тенденция зафиксирована в целом ряде европейских стран. Речь идет, в частности, о Германии, Южной Европе, странах Балтии. Организованные преступные группировки специализируются на подрывах и целенаправленно обучают злоумышленников подобным приемам. В прошлом году следователи Европола даже обнаружили в Утрехте специальный тренировочный центр для таких целей.

Преступники обычно с большой скоростью перемещаются на автотранспорте и взламывают несколько банкоматов. Они часто работают на международном уровне, совершая правонарушения и в соседних странах. Так, около половины подозреваемых в совершении подобных правонарушений в Германии в 2021 году въехали в страну из Нидерландов

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