Керсти Кальюлайд: Косово взяло курс на Европу

«Безусловно, захватывающая страна с разными культурами, которая очень четко взяла курс на нашу Европу. Они проводят необходимые реформы, кстати, тоже используют евро и добровольно присоединились к санкциям против России».

«В то же время ситуация в регионе перед зимой, мягко говоря, плохая, и отношения с Сербией тоже развиваются в опасном направлении. Но в то же время есть оптимизм и вера в то, что страна взяла правильный курс и не поверила обещаниям России или Китая, в отличие от некоторых соседних стран», – заявила Кальюлайд.

Первую женщину-президента Эстонии пригласили выступить на конференции «Женщины, мир, безопасность», которая является крупнейшей конференцией такого рода, организованной до сих пор в стране. По словам Кальюлайд, можно было почувствовать и волнение организаторов.

«Беседы в основном касались того факта, что роль женщин в крупных конфликтах, таких как войны, в последние десятилетия продолжала быть пассивной жертвой, а не мирным посредником или миротворцем, – пролила свет Кальюлайд на то, что обсуждалось на конференции. – В то же время реально работающие методы предотвращения этого даже в условиях интенсивных войн есть, но они применяются все реже и реже, несмотря на международные соглашения, которые, кстати, ратифицированы и Россией».

Косово, население которого почти в два раза больше, чем в Эстонии, а площадь в четыре раза меньше, уже много лет страдает от нарушения прав человека. Государственный департамент США пишет в своем отчете за 2020 год, что ограничения в отношении прессы, включая насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, коррупция и безнаказанность правительства, а также нападения на этнические меньшинства или другие маргинализированные сообщества выделяются как важные проблемы в Косово.