Предприятие NPM Silmet свой новый завод решило строить под Нарвой

По инициативе предприятия разрабатывается детальная планировка расположенного на Балтийской электростанции земельного участка площадью около 7,5 гектара, пишет газета "Силламяэский вестник".

Как пояснил генеральный директор предприятия Райво Васну, выбор размещения нового производства обусловлен рядом существенных факторов. В частности, для расширения производства в Силламяэ нет необходимого земельного участка. Кроме того, выбор в пользу Нарвы обусловлен еще и действующей здесь Балтийской электростанцией.

Новый завод очень энергоёмкий, а расположение поблизости от электростанции весьма выгодно. В соответствии с законодательством, если предприятие находится в радиусе шести километров от ЭС, то не платит за сетевую услугу. Это снижает цену электроэнергии. Еще один важный фактор - в перспективе новое производство будет нуждаться в тысяче работников, а Нарва располагает необходимым рабочим ресурсом.