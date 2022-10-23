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Автобус EkspressAuto L сгорел около Хальяла. Люди не пострадали

Северное побережье
Автобус EkspressAuto L сгорел около Хальяла. Люди не пострадали
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Сгоревший автобус EkspressAutoL около Хальяьа
Сгоревший автобус EkspressAutoL около Хальяьа Фото: Kunda Päästekomando

В 17.45 в воскресенье Центр тревоги получал сообщение, что около Хальяла горит автобус, следовавший с Таллинна в Нарву.
 

По данным полиции, никто не пострадал. Работы по тушению закончились в 19:06. Автобус двигался в сторону Нарвы.  В автобусе было 20 пассажиров. После тушения пожара спасатели передали дело полиции и транспортному департаменту.

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