В 17.45 в воскресенье Центр тревоги получал сообщение, что около Хальяла горит автобус, следовавший с Таллинна в Нарву.
Автобус EkspressAuto L сгорел около Хальяла. Люди не пострадали
Автобус EkspressAuto L сгорел около Хальяла. Люди не пострадали
В 17.45 в воскресенье Центр тревоги получал сообщение, что около Хальяла горит автобус, следовавший с Таллинна в Нарву.
По данным полиции, никто не пострадал. Работы по тушению закончились в 19:06. Автобус двигался в сторону Нарвы. В автобусе было 20 пассажиров. После тушения пожара спасатели передали дело полиции и транспортному департаменту.