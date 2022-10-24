Производители продуктов питания идут на хитрости, чтобы остаться конкурентоспособными

"Чтобы оставаться конкурентоспособными, выделывают фокусы с упаковками. Если не углубляться, трудно заметить, что человек на самом деле получает меньшее количество товара за те же деньги, что раньше", – сказал Лауринг, призвав обращать особое внимание не сколько на упаковку, сколько на цену за килограмм.