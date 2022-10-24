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Производители продуктов питания идут на хитрости, чтобы остаться конкурентоспособными

Северное побережье
Производители продуктов питания идут на хитрости, чтобы остаться конкурентоспособными
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Хлеб.Иллюстативное фото
Хлеб.Иллюстативное фото Фото: Pilt videost

Многие производители уменьшили размер упаковки или ухудшили качество продукции, чтобы оставаться конкурентоспособными, и теперь людям следует быть очень осторожными в магазине, сообщает rus.err.ee.

По словам руководителя магазинов-лоукостеров A1000 Market Тармо Лауринга, коробка сосисок теперь может весить 900 граммов вместо прежнего килограмма, а аналогичная упаковка хлеба уменьшилась с 330 граммов до 240 граммов, пишет Postimees.

"Чтобы оставаться конкурентоспособными, выделывают фокусы с упаковками. Если не углубляться, трудно заметить, что человек на самом деле получает меньшее количество товара за те же деньги, что раньше", – сказал Лауринг, призвав обращать особое внимание не сколько на упаковку, сколько на цену за килограмм.

По его словам, еще одно незаметное изменение – использование более дешевого сырья, особенно в случае с мясными продуктами следует читать мелкий шрифт и сравнивать, сколько в колбасе мяса, а сколько – некачественных куриных субпродуктов.

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