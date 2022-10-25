Прошло три недели с момента разразившегося в Кохтла-Ярве коррупционного скандала. Это не оставило равнодушным ни одного горожанина, а также сильно задело чувства многих бывших жителей Кохтла-Ярве.
Маре Роозилехт: Какие варианты есть у Кохтла-Ярве?
Ситуация активно освещалась как в местных, республиканских, так и в социальных медиа и, к сожалению, затмила несколько позитивных событий, произошедших в городе. Понятно, что репутация города Кохтла-Ярве, горуправления и горсобрания в очередной раз сильно пострадала. Время покажет, кто и насколько на самом деле виновен или не виновен в этом скандале. Из прошлого известно, что для достижения ясности могут потребоваться месяцы в лучшем случае, а в худшем - годы. Как быть дальше?
Избирательный союз "Restart" был создан для того, чтобы вывести Кохтла-Ярве из многолетнего застоя, внести свежую кровь в управление городом, поддержать современную организацию труда, открытое и инклюзивное управление, а также сократить расходы на управление. Веру в наши цели и возможности показали голоса избирателей, в результате которых мы получили четыре места из двадцати пяти в горсобрании.
Менее чем за год по нашему предложению инициированы составление образовательной стратегии города, встречи с жителями городских частей, формирование молодежного горсобрания. Согласно обещаниям, по нашей идее в комиссию по образованию и культуре включены специалисты, повышено ранцевое пособие, пенсионерам предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте с 9 утра до 9 вечера, сокращено количество вице-мэров, модернизировано участие в горсобрании и комиссиях с помощью средств информационных технологий и многое другое. Но впереди еще долгий путь.
В последние недели в (социальных) СМИ были высказаны различные упреки в адрес членов избирательного союза "Restart", в том числе за то, что мы не высказались и не приступили к коалиционным переговорам. Наше отличие заключается именно в том, что мы не бросаемся словами, пока не дойдем до сути дела и не проясним ситуацию для себя.
Для уточнения должна сказать, что коалиционные переговоры нам не предлагали. Сами мы тоже не инициировали переговоры, потому что хороших решений просто нет. Мы встретились с членами избирательного союза "Restart", разъяснили и обсудили ситуацию.
Понятно, что если мы хотим, чтобы специалисты, учителя, ученые оставались и приезжали жить и работать в Кохтла-Ярве, то необходимо сделать решительный шаг. Этим шагом может стать формирование совершенно нового горуправления. Управления, в которое не войдут ни нынешние люди, ни те, кого подозревали или обвиняли в прошлом (будь то 20 лет назад). У нас есть способный, умный и трудолюбивый кандидат в мэры, способный руководить городом и не связанный ни с одной партией в горсобрании. Теперь у всех остальных членов горсобрания есть возможность проявить добрую волю и стремление к честному управлению городом.
"В Кохтла-Ярве должно быть сформировано совершенно новое горуправление, в которое не войдут ни нынешние люди, ни те, кого подозревали или обвиняли в прошлом (будь то 20 лет назад)".
Маре Роозилехт, член Кохтла-Ярвеского горсобрания, избирательный союз "Restart Kohtla-Järve"
Положено начало повышению прозрачности управления городом. С 6 сентября в городской управе Кохтла-Ярве начала работать новый руководитель финансовой службы Элина Виск. 19 октября она присутствовала на заседании комиссии по образованию и культуре, где в числе прочего прямо ответила на вопросы членов комиссии о финансовом положении города. Услышанное заставило глубоко задуматься.
Приведу лишь несколько фактов, отражающих критическое положение нашего города. По словам главы финансовой службы, бухгалтерская программа, используемая в горуправе, не позволяет получать корректные отчеты об исполнении бюджета. Доходы и расходы отслеживаются в различных таблицах "Excel", из-за чего город оказался в ситуации, когда 31 марта горсобрание утвердило бюджет на 2022 год, который в проекте как бы сбалансирован, а в реальности дефицит бюджета составляет примерно миллион евро. Это означает, что расходы запланированы на один миллион больше, чем доходы, поэтому запланированные в бюджете городскими учреждениями ходатайства останутся неудовлетворенными в пределах этой суммы.
Новый финансовый руководитель особенно поражена количеством людей, работающих в финансовой службе: всего 34 сотрудника. В дальнейшем новая программа составления бюджета освободит бухгалтерам достаточно времени для выполнения других обязанностей и неизбежно приведет к сокращению нескольких сотрудников.
Вызывает тревогу долговое бремя города: 30 миллионов евро. Из них ежегодно выплачивается 1,72 миллиона займов и 280 тысяч евро интрессов. В конце этого года в горсобрание поступит проект рефинансирования 8-миллионного займа. По словам финансового руководителя, рефинансировать займы придется и через год. Это означает, что город не в состоянии адекватно обслуживать свои займы, а старые возвращаются путем взятия новых займов. Учитывая быстрый рост ставок процентных платежей по займам, в следующем году только для выплаты процентов потребуется гораздо больше денег. Цены на энергоносители также сильно влияют на финансовые возможности города.
Городу пора честно взглянуть на бюджет нового года и начать принимать непопулярные решения для экономии средств. Это публичные финансы, и они должны использоваться экономно и эффективно в соответствии с законом.
В последующие годы откроются новые механизмы субсидий Евросоюза, в которых можно будет ходатайствовать о финансировании модернизации городской инфраструктуры, расширения возможностей проведения досуга горожан и многого другого. Однако это предполагает наличие самофинансирования в городском бюджете. Останется ли наш город единственным самоуправлением, которое из-за большой долговой нагрузки не сможет ходатайствовать о поддержке?
Вот такие варианты есть у Кохтла-Ярве...