Маре Роозилехт: Какие варианты есть у Кохтла-Ярве?

Ситуация активно освещалась как в местных, республиканских, так и в социальных медиа и, к сожалению, затмила несколько позитивных событий, произошедших в городе. Понятно, что репутация города Кохтла-Ярве, горуправления и горсобрания в очередной раз сильно пострадала. Время покажет, кто и насколько на самом деле виновен или не виновен в этом скандале. Из прошлого известно, что для достижения ясности могут потребоваться месяцы в лучшем случае, а в худшем - годы. Как быть дальше?

Избирательный союз "Restart" был создан для того, чтобы вывести Кохтла-Ярве из многолетнего застоя, внести свежую кровь в управление городом, поддержать современную организацию труда, открытое и инклюзивное управление, а также сократить расходы на управление. Веру в наши цели и возможности показали голоса избирателей, в результате которых мы получили четыре места из двадцати пяти в горсобрании.

Менее чем за год по нашему предложению инициированы составление образовательной стратегии города, встречи с жителями городских частей, формирование молодежного горсобрания. Согласно обещаниям, по нашей идее в комиссию по образованию и культуре включены специалисты, повышено ранцевое пособие, пенсионерам предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте с 9 утра до 9 вечера, сокращено количество вице-мэров, модернизировано участие в горсобрании и комиссиях с помощью средств информационных технологий и многое другое. Но впереди еще долгий путь.