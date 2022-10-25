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В Кохтла-Ярве подорожают занятия в кружках

Ирина Кивисельг
, журналист
В Кохтла-Ярве подорожают занятия в кружках
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Монумент "Слава труду!" в Кохтла-Ярве.
Монумент "Слава труду!" в Кохтла-Ярве. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

Несмотря на то, что стоимость занятий по интересам в городских учреждениях культуры обещали не увеличивать до конца года, растущие коммунальные расходы побуждают к непопулярному решению об увеличении платы за занятия в кружках и студиях уже сейчас.

Вице-мэр Кристийне Агу сказала, что повышение будет, но небольшое, причем имеющиеся льготы для многодетных семей и прочие сохранятся.

Конкретные цифры она пока назвать не может, вопрос будет обсуждаться на заседании горуправления через неделю.

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