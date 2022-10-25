Несмотря на то, что стоимость занятий по интересам в городских учреждениях культуры обещали не увеличивать до конца года, растущие коммунальные расходы побуждают к непопулярному решению об увеличении платы за занятия в кружках и студиях уже сейчас.
В Кохтла-Ярве подорожают занятия в кружках
В Кохтла-Ярве подорожают занятия в кружках
Вице-мэр Кристийне Агу сказала, что повышение будет, но небольшое, причем имеющиеся льготы для многодетных семей и прочие сохранятся.
Конкретные цифры она пока назвать не может, вопрос будет обсуждаться на заседании горуправления через неделю.
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