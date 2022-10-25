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"HITO/Karjamaa" без особого труда победила харьюмааскую молодежь

Эрик Гамзеев
, журналист
"HITO/Karjamaa" без особого труда победила харьюмааскую молодежь
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Пришедший в этом сезоне в "HITO/Karjamaa" 17-летний Керт Каземетс поднялся до одного из основных игроков команды и забивает в среднем по 22 очка за игру. Этот снимок сделан на встрече с тартуским "Rock Terminal". В пятничной игре с Раэской спортшколой он тоже стал самым результативным игроком команды, набрав 28 очков.
Пришедший в этом сезоне в "HITO/Karjamaa" 17-летний Керт Каземетс поднялся до одного из основных игроков команды и забивает в среднем по 22 очка за игру. Этот снимок сделан на встрече с тартуским "Rock Terminal". В пятничной игре с Раэской спортшколой он тоже стал самым результативным игроком команды, набрав 28 очков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Команда "HITO/Karjamaa" одержала в пятницу вечером третью победу в Эстонской баскетбольной лиге, выиграв у харьюмааской команды Раэской спортшколы со счетом 109:72.

Ида-вируские баскетболисты лишили эту встречу интриги уже в первой четверти, поведя в счете на 15 очков. К концу первой половины игры преимущество идавирусцев выросло уже до 33 очков - 65:32.

В проходившей в спокойном темпе второй половине игры "HITO/Karjamaa" предоставила больше свободы на площадке команде противника, состоявшей главным образом из парней 16-17-летнего возраста. На игру в обороне в такой обстановке обе команды уже не обращали большого внимания. Опытные игроки "HITO/Karjamaa" поддержали интерес болельщиков на трибунах несколькими умелыми передачами.

Окончательный счет - 109:72. В команде "HITO/Karjamaa" самым результативным игроком стал Керт Каземетс (28), метко выполнивший пять из восьми трехочковых.

Эрик Рауд принес команде 18 очков, Карл Теппо - 14, Марго Тали и Андрус Лехисметс - по 11. При отсутствии Эдварда Трумма и Вейко Симма борьбу под щитом контролировал Тали, взявший 14 мячей от щита.

Команда "HITO/Karjamaa" начала сезон с трех побед в четырех играх и занимает второе место среди 12-ти команд.

В пятницу, 28 октября в 20 часов "HITO/Karjamaa" сыграет в Йыхви с командой, навание которой запомнить не так уж просто: "TalTech BS/Fenster/TSK". Проще говоря, это команда технического университета, в которой играют в основном парни 18-20-летнего возраста. Команда выиграла две из четырех встреч.

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