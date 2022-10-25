Команда "HITO/Karjamaa" одержала в пятницу вечером третью победу в Эстонской баскетбольной лиге, выиграв у харьюмааской команды Раэской спортшколы со счетом 109:72.
"HITO/Karjamaa" без особого труда победила харьюмааскую молодежь
Ида-вируские баскетболисты лишили эту встречу интриги уже в первой четверти, поведя в счете на 15 очков. К концу первой половины игры преимущество идавирусцев выросло уже до 33 очков - 65:32.
В проходившей в спокойном темпе второй половине игры "HITO/Karjamaa" предоставила больше свободы на площадке команде противника, состоявшей главным образом из парней 16-17-летнего возраста. На игру в обороне в такой обстановке обе команды уже не обращали большого внимания. Опытные игроки "HITO/Karjamaa" поддержали интерес болельщиков на трибунах несколькими умелыми передачами.
Окончательный счет - 109:72. В команде "HITO/Karjamaa" самым результативным игроком стал Керт Каземетс (28), метко выполнивший пять из восьми трехочковых.
Эрик Рауд принес команде 18 очков, Карл Теппо - 14, Марго Тали и Андрус Лехисметс - по 11. При отсутствии Эдварда Трумма и Вейко Симма борьбу под щитом контролировал Тали, взявший 14 мячей от щита.
Команда "HITO/Karjamaa" начала сезон с трех побед в четырех играх и занимает второе место среди 12-ти команд.
В пятницу, 28 октября в 20 часов "HITO/Karjamaa" сыграет в Йыхви с командой, навание которой запомнить не так уж просто: "TalTech BS/Fenster/TSK". Проще говоря, это команда технического университета, в которой играют в основном парни 18-20-летнего возраста. Команда выиграла две из четырех встреч.