"HITO/Karjamaa" без особого труда победила харьюмааскую молодежь

Ида-вируские баскетболисты лишили эту встречу интриги уже в первой четверти, поведя в счете на 15 очков. К концу первой половины игры преимущество идавирусцев выросло уже до 33 очков - 65:32.

В проходившей в спокойном темпе второй половине игры "HITO/Karjamaa" предоставила больше свободы на площадке команде противника, состоявшей главным образом из парней 16-17-летнего возраста. На игру в обороне в такой обстановке обе команды уже не обращали большого внимания. Опытные игроки "HITO/Karjamaa" поддержали интерес болельщиков на трибунах несколькими умелыми передачами.

Окончательный счет - 109:72. В команде "HITO/Karjamaa" самым результативным игроком стал Керт Каземетс (28), метко выполнивший пять из восьми трехочковых.

Эрик Рауд принес команде 18 очков, Карл Теппо - 14, Марго Тали и Андрус Лехисметс - по 11. При отсутствии Эдварда Трумма и Вейко Симма борьбу под щитом контролировал Тали, взявший 14 мячей от щита.

Команда "HITO/Karjamaa" начала сезон с трех побед в четырех играх и занимает второе место среди 12-ти команд.