В лиге мастеров по футзалу нынче выступают три ида-вируские команды

Входящая в число сильнейших команд Эстонии нарвская "United" в 2017 году стала чемпионом Эстонии, а также несколько раз входила в первую тройку. В прошлом году она закончила основной турнир третьей, однако в финальной серии вылетела уже в четвертьфинале.

Силламяэский "NPM Silmet" относился к средним участникам лиги. В прошлом году он занял в основном турнире пятое место, но дальше четвертьфинала пройти не сумел.

Йыхвиский "Phoenix" впервые поднялся из первой лиги в элитную, а это значит, что за борьбой сильнейших команд Эстонии по футзалу можно будет отныне наблюдать не только в Нарвском и Силламяэском спортцентрах, но и в Йыхвиском спортхолле.

Быстрый и обилующий голами футзал, в котором на площадке находятся вместе с вратарем по пять игроков с каждой стороны, является в осенне-зимний период популярным в Ида-Вирумаа видом спорта, собирающим на трибунах сотни болельщиков. Например, за игрой первого тура между нарвской "United" и йыхвиской "Phoenix" наблюдали в воскресенье в Нарвском спортцентре более 350 болельщиков.

Хотя йыхвисцы к концу первого тайма вели 2:1, менее чем за две минуты до финального свистка счет был уже 4:4. Затем нарвитяне забили два гола подряд и победили.

В состав йыхвиского "Phoenix" входит и 39-летний Александр Дубыкин, который провел в "настоящем футболе" в общем 267 игр и забил 76 голов в лиге мастеров чемпионата Эстонии как за нарвский "Trans" и силламяэский "Kalev", так и за несколько других клубов. Один сезон он выступал и за сильнейший клуб Армении - ереванский "Арарат". За йыхвискую команду играют также имеющий молдавское и румынское гражданства Владимир Ага и гражданин США Андрей Врабей.

Силламяэсцы в первой игре сезона победили команду Кохила со счетом 5:3.