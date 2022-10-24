В преддверии Дня гражданина Ида-Вируский центр предпринимательства снова хочет отметить тех, чьи достижения делают наш родной край лучше, общину - сплоченнее, а гражданское общество - сильнее.
Ида-Вируский центр предпринимательства ждет кандидатов на звание деятельного гражданина и неправительственной организации
Ида-Вируский центр предпринимательства ждет кандидатов на звание деятельного гражданина и неправительственной организации
Началось выдвижение кандидатов на конкурс признания гражданских объединений Ида-Вирумаа 2022 года, и организаторы надеются на активное участие.
Лучших отметят в пяти категориях:
- за лучшее использование пособия KOP (Программа поддержки местной собственной инициативы) в Ида-Вирумаа 2022 - признается объединение, которое эффективно использовало деньги поддержки программы местной собственной инициативы (KOP) на благо общины
- за лучшее применение евроденег в Ида-Вирумаа 2022 - признается объединение, которое способствует развитию общины и эффективно использовало деньги поддержки
- лучшее гражданское объединение Ида-Вирумаа 2022 - признается объединение, которое отличилась в 2022 году, продвигая местную жизнь, организовало или реализовало важные для общины мероприятия или другие проекты, которые оживляют/помогают общине, открыто для сотрудничества с другими объединениями, предпринимателями и самоуправлениями, хорошо известно и пользуется хорошей репутацией среди местных жителей
- самый деятельный гражданин Ида-Вирумаа 2022 - признается инициативный человек, который отличился своей деятельностью в 2022 году и способствовал положительному развитию своего региона, уезда или области
- девелопер креативной экономики Ида-Вирумаа 2022 - признается физическое лицо или организация, кто своей деятельностью развивает сферу креативной экономики в Ида-Вирумаа.
Учреждения, предприятия, самоуправления, гражданские объединения и частные лица могут представить кандидатов до 1 ноября на странице Ида-Вируского центра предпринимательства: ivek.ee/konkurss.
Проведение конкурса признания поддерживается Целевым учреждением гражданского общества, Программой местной собственной инициативы, Европейским фондом регионального развития Европейского союза, Министерством финансов и Министерством культуры.