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Ида-Вируский центр предпринимательства ждет кандидатов на звание деятельного гражданина и неправительственной организации

Северное побережье
Ида-Вируский центр предпринимательства ждет кандидатов на звание деятельного гражданина и неправительственной организации
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В прошлом году за лучшее применение евроденег было отмечено НКО "Tubli Laps", которое составило азбуку родного края для юных йыхвисцев и провело связанные с ней мероприятия для детей. На снимке Эрика Праве и Калле Пярт.
В прошлом году за лучшее применение евроденег было отмечено НКО "Tubli Laps", которое составило азбуку родного края для юных йыхвисцев и провело связанные с ней мероприятия для детей. На снимке Эрика Праве и Калле Пярт. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В преддверии Дня гражданина Ида-Вируский центр предпринимательства снова хочет отметить тех, чьи достижения делают наш родной край лучше, общину - сплоченнее, а гражданское общество - сильнее.

Началось выдвижение кандидатов на конкурс признания гражданских объединений Ида-Вирумаа 2022 года, и организаторы надеются на активное участие.

Лучших отметят в пяти категориях:

  • за лучшее использование пособия KOP (Программа поддержки местной собственной инициативы) в Ида-Вирумаа 2022 - признается объединение, которое эффективно использовало деньги поддержки программы местной собственной инициативы (KOP) на благо общины
  • за лучшее применение евроденег в Ида-Вирумаа 2022 - признается объединение, которое способствует развитию общины и эффективно использовало деньги поддержки
  • лучшее гражданское объединение Ида-Вирумаа 2022 - признается объединение, которое отличилась в 2022 году, продвигая местную жизнь, организовало или реализовало важные для общины мероприятия или другие проекты, которые оживляют/помогают общине, открыто для сотрудничества с другими объединениями, предпринимателями и самоуправлениями, хорошо известно и пользуется хорошей репутацией среди местных жителей
  • самый деятельный гражданин Ида-Вирумаа 2022 - признается инициативный человек, который отличился своей деятельностью в 2022 году и способствовал положительному развитию своего региона, уезда или области
  • девелопер креативной экономики Ида-Вирумаа 2022 - признается физическое лицо или организация, кто своей деятельностью развивает сферу креативной экономики в Ида-Вирумаа.

Учреждения, предприятия, самоуправления, гражданские объединения и частные лица могут представить кандидатов до 1 ноября на странице Ида-Вируского центра предпринимательства: ivek.ee/konkurss.

Проведение конкурса признания поддерживается Целевым учреждением гражданского общества, Программой местной собственной инициативы, Европейским фондом регионального развития Европейского союза, Министерством финансов и Министерством культуры.

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