Ида-Вируский центр предпринимательства ждет кандидатов на звание деятельного гражданина и неправительственной организации

В прошлом году за лучшее применение евроденег было отмечено НКО "Tubli Laps", которое составило азбуку родного края для юных йыхвисцев и провело связанные с ней мероприятия для детей. На снимке Эрика Праве и Калле Пярт.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik