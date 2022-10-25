ОДИН ВОПРОС ⟩ Должны ли студенты из России получить разрешение остаться в Эстонии?

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам МАРКО МИХКЕЛЬСОН (Партия реформ):

- Мы с членами комиссии встретились со студентами Нарвского колледжа, в том числе с теми, кто родом из России. Честно говоря, я не представлял себе, что там такая группа приятных молодых людей из России, которые за несколько лет выучились на учителей эстонского языка, и эстонский язык, на котором они говорили, был на потрясающе хорошем уровне.

Неужели мы действительно скажем, что эти обучающиеся в колледже молодые люди с российским паспортом не подходят для Эстонии только потому, что они российские граждане и должны уехать в следующем году? В нашей комиссии состоится серьезное обсуждение по этому поводу, и мы дадим свои рекомендации.