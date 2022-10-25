В правление Рийгикогу подано коллективное обращение с просьбой помочь студентам, являющимся гражданами России, остаться в Эстонии.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Должны ли студенты из России получить разрешение остаться в Эстонии?
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам МАРКО МИХКЕЛЬСОН (Партия реформ):
- Мы с членами комиссии встретились со студентами Нарвского колледжа, в том числе с теми, кто родом из России. Честно говоря, я не представлял себе, что там такая группа приятных молодых людей из России, которые за несколько лет выучились на учителей эстонского языка, и эстонский язык, на котором они говорили, был на потрясающе хорошем уровне.
Неужели мы действительно скажем, что эти обучающиеся в колледже молодые люди с российским паспортом не подходят для Эстонии только потому, что они российские граждане и должны уехать в следующем году? В нашей комиссии состоится серьезное обсуждение по этому поводу, и мы дадим свои рекомендации.
Я думаю, что с точки зрения эстонского государства важно, чтобы мы не стригли всех под одну гребенку. Мы спросили этих студентов, если бы они могли ходатайствовать о получении эстонского гражданства, сделали бы они это? Они подняли обе руки. Скорее, речь идет о десятках людей, о прошлом которых нам нужно суметь собрать как можно больше информации.