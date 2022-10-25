Короткометражная лента учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии "Sinna ja tagasi" ("Туда и обратно") завоевала главную награду и приз зрительских симпатий на кинофестивале "Kaader 2022", где были представлены более пары десятков работ.
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Фильм Кохтла-Ярвеской гимназии звоевал главную награду молодежного кинофестиваля
Фильм Кохтла-Ярвеской гимназии звоевал главную награду молодежного кинофестиваля
Киногруппам, участвовавшим в проходившем в Рапла вот уже в 16-й раз фестивале, надо был на месте за 24 часа снять и смонтировать короткометражный фильм.