Фильм Кохтла-Ярвеской гимназии звоевал главную награду молодежного кинофестиваля

Киногруппам, участвовавшим в проходившем в Рапла вот уже в 16-й раз фестивале, надо был на месте за 24 часа снять и смонтировать короткометражный фильм.

Фильм, снятый группой учеников Кохтла-Ярвеской гимназии, изучающих в качестве предмета по выбору театр, кино и телевидение, рассказывал историю о том, как на скамейке Раплаской железнодорожной станции случайно встречаются живущий в Кохтла-Ярве Даниил, роль которого играет Даниэль Кабанчук, и Мария, которую играет Лийзи Каубер. Даниил возвращается в родной город из Берлина, где находился в качестве ученика по обмену, а Мария как раз направляется Берлин, чтобы вырваться из Эстонии, где ее достали как учителя и школа, так и родители. В результате беседы с Даниилом на вокзальной скамейке происходит изменение ее систем оценки ценностей.