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Фильм Кохтла-Ярвеской гимназии звоевал главную награду молодежного кинофестиваля

Северное побережье
Фильм Кохтла-Ярвеской гимназии звоевал главную награду молодежного кинофестиваля
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Исполнители главных ролей в короткометражном фильме "Sinna ja tagasi" Лийзи Каубер и Даниэль Кабанчук
Исполнители главных ролей в короткометражном фильме "Sinna ja tagasi" Лийзи Каубер и Даниэль Кабанчук Фото: Kaader filmist

Короткометражная лента учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии "Sinna ja tagasi" ("Туда и обратно") завоевала главную награду и приз зрительских симпатий на кинофестивале "Kaader 2022", где были представлены более пары десятков работ.

Киногруппам, участвовавшим в проходившем в Рапла вот уже в 16-й раз фестивале, надо был на месте за 24 часа снять и смонтировать короткометражный фильм.

Фильм, снятый группой учеников Кохтла-Ярвеской гимназии, изучающих в качестве предмета по выбору театр, кино и телевидение, рассказывал историю о том, как на скамейке Раплаской железнодорожной станции случайно встречаются живущий в Кохтла-Ярве Даниил, роль которого играет Даниэль Кабанчук, и Мария, которую играет Лийзи Каубер. Даниил возвращается в родной город из Берлина, где находился в качестве ученика по обмену, а Мария как раз направляется Берлин, чтобы вырваться из Эстонии, где ее достали как учителя и школа, так и родители. В результате беседы с Даниилом на вокзальной скамейке происходит изменение ее систем оценки ценностей.

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