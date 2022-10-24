Влияние войны и инфляции: число шипованных шин на рынке уменьшилось, цены на покрышки выросли

В некоторых шиномонтажках цены поменялись вместе с ростом инфляции, но в Marja Autokumm в этом году они не изменились, так как их подняли еще в прошлом году. Также на рынке подорожали и в прошлом самые дешевые шины, произведенные в Азии, сообщила "Актуальная камера".

"В Китае сильно повысились цены на перевозки. Если раньше полный контейнер стоил 2000 евро, то теперь - 10 000 евро, из-за чего к цене за шину резко прибавилось 5-10 евро", - сказал совладелец Marja Autokumm Алари Альтйыэ.

В Эстонии 70% водителей легковых автомобилей используют зимой шипованные покрышки. Самые крупные компании в основном производили специальные северные шины в России. Хотя компании по продажам шин подготовились к зиме, рынок испытывает дефицит.

Только пять производителей шин из 50 выпускают шипованные шины, и в будущем шипованная покрышка может стать еще более дорогим и нишевым продуктом. "Некоторые размеры мы вообще не получаем, некоторые водители машин вообще не могут найти себе то, что хотят", - сказал глава Rehvid24.ee Марек Моорус.

Единственное решение проблемы такого масштаба - это альтернативный вариант - ламельная резина.

"Мы уже видим, что производители повысили цены где-то на 20-25%. Насколько мне известно, с 1 января некоторые производители снова хотят повысить стоимость [шипованных покрышек] - примерно на 6%, - подчеркнул Моорус. - Если еще в прошлом году 16-дюймовая покрышка фирмы Goodyear стоила 110 евро, то сейчас - 140".

"Будет дефицит. Если продавцы увидят, что у них осталось, например, штук 20-40 покрышек, они могут поднять стоимость. Думаю, до 200-250 евро", - сказал он.