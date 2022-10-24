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Работники деревообрабатывающей промышленности массово теряют работу

Северное побережье
Работники деревообрабатывающей промышленности массово теряют работу
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Фото: Marianne Loorents

Тяжелые времена в секторе деревообработки привели к массовым увольнениям сотрудников предприятий. Помимо сложной экономической ситуации, на положение влияют и экологические ограничения вырубки леса, пишет rus.err.ee.

За текущий год в Тартумаа под коллективное сокращение попали около 700 человек. Примерно четверть из них - работники деревообрабатывающей отрасли, сообщила "Актуальная камера".

"Основные причины - уменьшение всевозможных заказов, сложности с поставками и недоступность материалов. В течение этого года мы получили пять сообщений о коллективных сокращениях. Самые крупные из них были в компании Palmako, где людей постепенно сокращали небольшими группами в связи с уменьшением объема работы. В фирме Lasita Maja экономические изменения привели к тем же последствиям", - рассказала глава тартумааского отделения Кассы по безработице Яне Вяли.

В Союзе предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности отмечают, что сокращение рабочих мест лишь верхушка айсберга глобальной проблемы сектора - потери конкурентоспособности.

"В связи с высокой ценой компонентов наша конкурентоспособность утрачена. Высокая стоимость обусловлена двумя факторами. Первый - остановка импорта пиломатериалов из России, которые пришлось заменять материалом из Скандинавии, а его нам продают по гораздо более высокой цене, чем местным предприятиям. Второй - очень высокая цена на бревна в Эстонии по сравнению с конкурирующими странами", - пояснил Хендрик Вялья из Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Деревообрабатывающие предприятия сходятся во мнении, что высокая цена спровоцирована внутригосударственными ограничениями.

"У нас появляется все больше охраняемых зон, либо под какими-то другими предлогами запрещается вырубка созревшего для рубки леса. Это означает, что цена древесины постоянно увеличивается. В Финляндии березовые бревна стоят дешевле чем, например, в Эстонии дерево для растопки. Это абсурд. Эстонские политики не отстаивают интересы местного предпринимательства и людей, в особенности людей из деревень. Мне это совершенно не понятно", - подчеркнул член правления Tarmeko Group Яан Нигул.

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