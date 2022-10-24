Представитель Таллиннского аэропорта советует прибывающим на автомобилях путешественникам приезжать пораньше, так как в связи со школьными каникулами парковочный дом переполнен, поэтому может потребоваться больше времени, чтобы найти место для своего автомобиля или же придется припарковать его на стоянке, которая находится чуть поодаль, сообщает rus.err.ee.
Путешествующие во время школьных каникул забили парковки аэропорта своими машинами
"Школьные каникулы – пиковое время для путешествий, поэтому у нас очень мало мест в парковочном доме. Мы рекомендуем всем пассажирам, которые приезжают на машине, выделять больше времени, чем обычно, потому что найти место для парковки может быть не так просто", — сказала в понедельник ERR директор по маркетингу и коммуникациям аэропорта Маргот Хольтс.
По словам Хольтс, помимо трехэтажного парковочного дома перед терминалом аэропорта поблизости есть еще две парковки, где путешественники могут оставить свои машины.
"Сегодня у нас еще есть парковочные места, но уже не в парковочном доме. Людям не рекомендуется больше ходить туда искать место для парковки. Может, кто-то вернется из полета и уедет на своей машине, но на данный момент у нас больше парковочных мест на нашей долгосрочной парковке A2. Она находится в районе между пассажирским терминалом аэропорта и отелем Ülemiste, и в нее можно попасть как со стороны пассажирского терминала, так и подъехав со стороны аэропорта", – сказала Хольтс.
На парковке A2 цены чуть ниже, чем в парковочном доме.
Кроме того, по словам Хольтс, есть несколько свободных мест на парковке аэропорта A4, которая расположена в той стороне пассажирского терминала, которая ближе к городу. Цены там такие же, как в парковочном доме.
Парковки переполнены из-за школьны каникул
По словам специалиста по маркетингу, парковки так переполнены из-за школьных каникул: "Школьные каникулы – основная причина того, что наш парковочный дом сегодня так переполнен. Как верхний, средний, так и нижний этажи. И это происходит у нас ровно два раза в год".
По ее словам, осенние школьные каникулы обычно больше всего влияют на парковки, поскольку в это время чаще путешествуют семьями и пользуются возможностью приехать в аэропорт на машине.
"Рекомендуем выезжать из парковочного дома и парковаться на долгосрочной парквке А2, что несколько дешевле, чем в парковочном доме. Но тогда нужно учитывать, что придется немного пройти. Сегодня я бы рекомендовала отцу семейства высадить свою семью перед терминалом, затем спокойно подъехать к долгосрочной парковке, найти подходящее место, припарковать машину и потом идти пешком до терминала к своей семье. Я думаю, что это лучшее решение на данный момент", – сказала Хольтс.
На вопрос, думает ли аэропорт также о расширении парковки, Хольтс признала, что если это уже рассматривалось до коронакризиса и, согласно планам двухлетней давности, строительство должно было уже начаться, теперь об этом нельзя сказать ничего определенного.