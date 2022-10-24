Путешествующие во время школьных каникул забили парковки аэропорта своими машинами

"Школьные каникулы – пиковое время для путешествий, поэтому у нас очень мало мест в парковочном доме. Мы рекомендуем всем пассажирам, которые приезжают на машине, выделять больше времени, чем обычно, потому что найти место для парковки может быть не так просто", — сказала в понедельник ERR директор по маркетингу и коммуникациям аэропорта Маргот Хольтс.

По словам Хольтс, помимо трехэтажного парковочного дома перед терминалом аэропорта поблизости есть еще две парковки, где путешественники могут оставить свои машины.

"Сегодня у нас еще есть парковочные места, но уже не в парковочном доме. Людям не рекомендуется больше ходить туда искать место для парковки. Может, кто-то вернется из полета и уедет на своей машине, но на данный момент у нас больше парковочных мест на нашей долгосрочной парковке A2. Она находится в районе между пассажирским терминалом аэропорта и отелем Ülemiste, и в нее можно попасть как со стороны пассажирского терминала, так и подъехав со стороны аэропорта", – сказала Хольтс.

На парковке A2 цены чуть ниже, чем в парковочном доме.

Кроме того, по словам Хольтс, есть несколько свободных мест на парковке аэропорта A4, которая расположена в той стороне пассажирского терминала, которая ближе к городу. Цены там такие же, как в парковочном доме.

Парковки переполнены из-за школьны каникул