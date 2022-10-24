В соединяющей Муху и Сааремаа дамбе придется построить водопропускные сооружения

На протяжении многих лет жители острова Муху пытались привлечь внимание к ухудшению экологической ситуации в проливе, основываясь на личных наблюдениях.

"Она настолько изменилась, что я даже не могу сейчас это выразить, возникла вторая дамба. Все изменилось, самые большие изменения вызвал этот тростник, к которому никто больше не может привыкнуть", - сказал "Актуальной камере" профессиональный рыбак Юхан Торн.

"Где-то в исследованиях упоминалось, что ежегодно в пределах бассейна пролива Вяйкевяйн прибавляется 30-40 гектаров тростника", - сказал представитель общества пролива Вяйкевяйн Хейки Хансо.

Строительство водопропускных сооружений началось еще в конце прошлого века, в 1990-е годы. Предназначенные для объезда арки на обоих концах дамбы появились как раз в это время. Но тогда работы не довели до конца.

Однако недавнее исследование Таллиннского технического университета ясно показало, что экология пролива ухудшается из-за дамбы.

"Эта дамба оказывает значительное влияние на локальную морскую среду. В масштабах всей Эстонии это гидротехнический объект, оказывающий самое большое влияние на окружающую среду на морской территории Эстонии. Влияние дамбы заметно как в физических и химических свойствах воды, так и в отложениях и фауне. Наша рекомендация заключается в том, что влияние дамбы следует смягчить, сделав [водопропускные] отверстия", - пояснил заведующий кафедрой морской физики ТТУ Таави Либлик.

Последнее исследование как раз и побудило Министерство окружающей среды приступить наконец к проектированию водопропускных отверстий в плотине.

"На данный момент в бюджете Министерства окружающей среды запланировано от 120 000 до 150 000 евро на проектирование водопропускных отверстий в дамбе через пролив, с помощью которых можно сделать этот первый важный шаг, чтобы можно было вообще планировать следующие шаги", - сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.

По его словам, можно будет также подать заявку на финансирование из европейских экологических фондов.