В воскресенье вечером в деревне Саусте на шоссе Таллинн-Нарва сгорел большой пассажирский автобус, люди успели вовремя выйти, однако пострадало дорожное покрытие, на ремонт которого потребуется внушительная сумма.
Сгоревший на шоссе Таллинн-Нарва автобус ида-вируской фирмы повредил дорожное покрытие, потребуется дорогой ремонт
Сгоревший на шоссе Таллинн-Нарва автобус ида-вируской фирмы повредил дорожное покрытие, потребуется дорогой ремонт
Как сказал Virumaa Teataja руководитель идаского представительства Транспортного департамента Анти Пальми, после возгорания транспортного средства обычно приходится менять верхний слой дорожного покрытия. Пальми предположил, что на устранения последствий возгорания автобуса потребуется 20 000 евро.
Он пояснил, что работа будет такой дорогой из-за ее маленького объема. По словам Пальми, деньги на дорожный ремонт не придется выделять из бюджета Транспортного департамента, это сделает страховая фирма.
Руководитель зарегистрированной в Кохтла-Ярве автобусной компании Ekspress-Auto L Анатолий Листов сказал Rus.ERR, что фирма только начала расследование произошедшего. "Скорее всего, дело в электропроводке", – предположил Листов.