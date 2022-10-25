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Горуправа Нарвы уволила директора Кренгольмской гимназии

Эрик Калда
Горуправа Нарвы уволила директора Кренгольмской гимназии
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Ирина Янович.
Ирина Янович. Фото: Илья Смирнов

Городская управа Нарвы со дня уволила директора Кренгольмской гимназии, оппозиционного политика Ирину Янович.

Причиной для увольнения Ирины Янович с должности директора Кренгольмской гимназии стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра, сообщила во вторник "Актуальная камера".

"Для меня это стало сюрпризом. Со мной никто не встречался и не говорил на эту тему. С момента начала проверки в школе ее результаты ни разу не обсуждались ни со стороны руководителя отдела культуры, ни со стороны мэра Нарвы", - рассказала экс-директор Кренгольмской гимназии и депутат Нарвского горсобрания Ирина Янович.

По ее словам, у нее есть два диплома о высшем образовании, также с этого года она обучается в магистратуре Нарвского колледжа Тартуского университета. Министерство образования, со слов чиновников, отказалось продлевать предписание.

"Надзор проводился весной, летом мы вели переписку с министерством и просили об отсрочке, просили продлить предписание сроком на два года. Однако 14 октября получили окончательное письмо с результатами, где нам сообщили, что оно продлено не будет", - сказала руководитель отдела образования Нарвы Лариса Дегель.

Янович уверена, что увольнение ее с должности - это политическое решение.

"Я вижу здесь политическую подоплеку. Мы были на проверке вместе с директором 6-й школы Елизаветой Чертовой, но ей повезло больше. Она находится в коалиции с действующим мэром, и несмотря на то, что она не владеет языком, у нее прекрасные результаты и нет предписания. Не думаю, что во время проверки она смогла общаться с чиновником на эстонском языке", - подчеркнула экс-директор Кренгольмской гимназии.

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