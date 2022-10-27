Недавно в Нарве с помпой высокий чиновник Евросоюза и глава эстонского правительства дали старт реализации программы зеленого поворота в Ида-Вирумаа.
Алексей Наумкин: Под "зеленым" гипнозом
От использования ископаемых источников энергии нужно отказываться еще быстрее, при этом справедливый переход повышает чувство уверенности идавирусцев, которые в течение семи лет должны получить более тысячи рабочих мест, заявила Кая Каллас на презентации программы.
Увы, меня эти "мантры" не убеждают. И тому три главные причины.
На первом месте для меня стоит проблема угроз для энергетической самостоятельности республики. Курс ведь взят на то, чтобы окончательно расстаться со сланцевой энергетикой, взамен которой должны прийти энергия ветра и солнца.
Ветер - стихия капризная, солнечных дней в нашем климате не много. Мало того, создание ветряных и солнечных парков в маленькой Эстонии еще и обставлено целым рядом ограничений со стороны военных, чьим радарам эти зеленые объекты мешают, и в особенности у восточной границы.
Сланцевая же энергетика десятилетиями служила верной опорой для эстонской промышленности и, рискну утверждать, сыграла большую роль в становлении государственной независимости в 90-е годы. Альтернативу, которая нам предстоит, мы уже прочувствовали на своей шкуре: вместо собственных энергии, энергетической политики и регулирования энергоцен станем болтаться в море "свободного рынка энергии", где сумасшедшие скачки биржевых цен будут периодически заставлять государство раскошеливаться на соответствующие пособия получателям огромных счетов.
Ставка на ветряные мельницы, очевидно, продолжит и тенденцию деиндустриализации Эстонии: вместо производств будет все больше складов, компьютерщиков, отелей… Впрочем, рост числа постояльцев в последних - под большим вопросом.
На днях "Eesti Energia" вновь сообщила о планах улавливать и перерабатывать СО2 в полезные продукты. Если, как утверждается, это возможно на химических заводах, то наверняка возможно и при энергопроизводстве, а значит, у сланцевой энергетики все же есть право на жизнь.
"У нас ведь на тему экологического поворота никакого референдума не было".
Алексей Наумкин, член волостного собрания Йыхви, Центристская партия
Вторая проблема - человеческий фактор. Если молодежи уже внушили, что лучший выбор в жизни - это инфотехнологии, складское хозяйство и прочий менеджмент, то для шахтеров, энергетиков и связанных с ними специалистов в возрасте 45+ грядущие пертурбации - серьезный стресс, который вряд ли кто-то изучал. В зрелом возрасте разворачиваться на 180 градусов далеко не все могут, да и куда пойдешь?
Вот если бы уже сегодня имелся четкий план "в таком-то году там-то появятся такие-то предприятия с таким-то числом таких-то вакансий" - перестраиваться было бы легче, но что-то я такого плана не видел, а слышу лишь общие слова о том, что "десятки предприятий заинтересовались". Подобная неопределенность угнетает рабочего человека. Он ведь не может, как какой-нибудь представитель элиты, рассчитывать: сегодня я депутат, завтра - министр, послезавтра - функционер в партаппарате, потом - еврочиновник; превратиться из министра в продавца или рабочего этим людям не грозит, а значит, им можно спокойно продолжать учить жить других.
273 миллиона, обещанных Ида-Вирумаа на решение проблем рабочей силы в свете зеленого поворота, - это менее 2000 евро на каждого идавирусца. Даже если добавить еще пару тысяч собственного вклада потенциальных предпринимателей, хватит ли этого на серьезную экономическую перестройку, тем более в условиях экономического кризиса? Какой будет социальная цена реформ? Насколько еще сократится население региона? Крамольная мысль: а может, кому-то и надо, чтобы оно сократилось?
Упомянутый кризис, кстати, показал, что отход от углеродной экономики вовсе не является бесповоротным выбором. Поднялся спрос на сланцевую энергию - и вот наши шахтеры снова на коне. В Европе на фоне энергетического кризиса стал возвращать свои позиции считавшийся неэкологичным уголь.
В эту же логику укладывается и свежий пример с эстонским СПГ-терминалом, где обещания обернулись пшиком. И опять политики нам все объясняют и оправдывают: да, дважды два четыре, но сегодня это пять, а завтра будет три, и все равно это правильно - в зависимости от политической ситуации… Мы, простые люди, начинаем чувствовать себя то ли зрителями на шоу иллюзионистов, то ли пассажирами на корабле, капитан которого без нас решает, куда нас доставить. У нас ведь на тему экологического поворота никакого референдума не было.
В условиях представительной демократии рядовой гражданин может сказать свое слово только на выборах, а дальше повестку дня задают получившие мандат элиты. Чтобы зеленый поворот был действительно, как продекларировано, справедливым, чтобы он не плодил депрессию и обманутые ожидания, чтобы экономика не утратила силу и стабильность и во главе угла были не лозунги, а благополучие населения, в реализации этого перехода нужно больше элементов прямой демократии.
Если уж не пересматривать сами принципы перестройки эстонской энергетики на всенародном опросе, то по крайней мере максимально прозрачно и обоснованно распределить евросубсидии, от которых зависит судьба региона на десятилетия вперед.