Алексей Наумкин: Под "зеленым" гипнозом

273 миллиона, обещанных Ида-Вирумаа на решение проблем рабочей силы в свете зеленого поворота, - это менее 2000 евро на каждого идавирусца. Даже если добавить еще пару тысяч собственного вклада потенциальных предпринимателей, хватит ли этого на серьезную экономическую перестройку, тем более в условиях экономического кризиса? Какой будет социальная цена реформ? Насколько еще сократится население региона? Крамольная мысль: а может, кому-то и надо, чтобы оно сократилось?

Упомянутый кризис, кстати, показал, что отход от углеродной экономики вовсе не является бесповоротным выбором. Поднялся спрос на сланцевую энергию - и вот наши шахтеры снова на коне. В Европе на фоне энергетического кризиса стал возвращать свои позиции считавшийся неэкологичным уголь.

В эту же логику укладывается и свежий пример с эстонским СПГ-терминалом, где обещания обернулись пшиком. И опять политики нам все объясняют и оправдывают: да, дважды два четыре, но сегодня это пять, а завтра будет три, и все равно это правильно - в зависимости от политической ситуации… Мы, простые люди, начинаем чувствовать себя то ли зрителями на шоу иллюзионистов, то ли пассажирами на корабле, капитан которого без нас решает, куда нас доставить. У нас ведь на тему экологического поворота никакого референдума не было.

В условиях представительной демократии рядовой гражданин может сказать свое слово только на выборах, а дальше повестку дня задают получившие мандат элиты. Чтобы зеленый поворот был действительно, как продекларировано, справедливым, чтобы он не плодил депрессию и обманутые ожидания, чтобы экономика не утратила силу и стабильность и во главе угла были не лозунги, а благополучие населения, в реализации этого перехода нужно больше элементов прямой демократии.