В августе 2022 года чашка кофе в Евросоюзе в среднем стоила на 16,9% дороже, чем год назад.
Цена на кофе в Эстонии выросла за год на 36%, а сахар стал дороже на 81%
По данным "Евростата", больше всего из ингредиентов напитка за год подорожал сахар: в Польше в два раза, в Эстонии на 81,2%, в Латвии – на 58,3%, в Болгарии – на 44,9% на Кипре – на 43,2%. Кофейные зерна больше всего подорожали в Финляндии – на 43,6%, далее идет Литва – 39,9%, Швеция –36,7%, Эстония – 36,4% и Венгрия – 34,3%, пишет Delfi.lt.
В Литве свежее молоко подорожало на 50,2%, в Хорватии – на 41,2%, в Эстонии – на 38,9%, в Германии – на 30,6, а в Венгрии – на 30,1%.
Как отмечает "Новая газета. Балтия", любители молока в Венгрии, Литве и Хорватии столкнулись с существенным ростом цен как на цельное, так и на обезжиренное молоко. Самый высокий годовой прирост цен на обезжиренное молоко среди стран-членов ЕС в августе 2022 года был зафиксирован в Венгрии (51,7%), Литве (46,8%), Хорватии (43,5%), Чехии (43,3%) и Латвии (40,1%), цельного жирного молока – в Литве (50,2%), Хорватии (41,2%), Эстонии (38,9%), Германии (30,6%) и Венгрии (30,1%).