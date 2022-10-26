Цена на кофе в Эстонии выросла за год на 36%, а сахар стал дороже на 81%

По данным "Евростата", больше всего из ингредиентов напитка за год подорожал сахар: в Польше в два раза, в Эстонии на 81,2%, в Латвии – на 58,3%, в Болгарии – на 44,9% на Кипре – на 43,2%. Кофейные зерна больше всего подорожали в Финляндии – на 43,6%, далее идет Литва – 39,9%, Швеция –36,7%, Эстония – 36,4% и Венгрия – 34,3%, пишет Delfi.lt.

В Литве свежее молоко подорожало на 50,2%, в Хорватии – на 41,2%, в Эстонии – на 38,9%, в Германии – на 30,6, а в Венгрии – на 30,1%.