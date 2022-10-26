Выставка как благодарность учителям и одноклассникам

Прошли десятилетия, но Наталия до сих пор с теплотой вспоминает годы, проведенные в этих стенах. Она живет в Ахтме и однажды поехала в Вахтраский центр: захотелось побывать там, где прошли десять юных лет. Знала, что школы там давно нет, но приятно удивилась, что дом по-прежнему полон - здесь действует творческий центр.

- Была приятно удивлена гостеприимством и уютом, - поделилась она. - Пришла заниматься в студию к Юрате Кастрицкой, где освоила первые навыки разных техник рукоделия. Потом стала развиваться сама - в интернете огромное количество информации.

Первая выставка Наталии, состоявшаяся здесь в начале года, вызвала множество восторженных откликов - ее работы эстетичны, экологичны и практичны. Удивительно, с какой фантазией она подходит к творчеству, давая вторую жизнь старым вещам и показывая, как можно повторно использовать упаковку, стекло, бумагу, пластик... Вдохновленная отзывами, мастерица пообещала, что подготовит новую коллекцию, которую посвятит своим учителям и соученикам. Долго ждать не пришлось - витрины вновь заполнены и здесь есть чему подивиться.