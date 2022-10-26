В Вахтраском центре творчества открылась новая выставка декоративных изделий Наталии Прилипко (Бойко) "7 футов под килем". Экспозицию автор посвящает учителям, воспитателям, ученикам и работникам бывшей школы-интерната имени Евгения Никонова, воспитанницей которой она является.
Выставка как благодарность учителям и одноклассникам
Прошли десятилетия, но Наталия до сих пор с теплотой вспоминает годы, проведенные в этих стенах. Она живет в Ахтме и однажды поехала в Вахтраский центр: захотелось побывать там, где прошли десять юных лет. Знала, что школы там давно нет, но приятно удивилась, что дом по-прежнему полон - здесь действует творческий центр.
- Была приятно удивлена гостеприимством и уютом, - поделилась она. - Пришла заниматься в студию к Юрате Кастрицкой, где освоила первые навыки разных техник рукоделия. Потом стала развиваться сама - в интернете огромное количество информации.
Первая выставка Наталии, состоявшаяся здесь в начале года, вызвала множество восторженных откликов - ее работы эстетичны, экологичны и практичны. Удивительно, с какой фантазией она подходит к творчеству, давая вторую жизнь старым вещам и показывая, как можно повторно использовать упаковку, стекло, бумагу, пластик... Вдохновленная отзывами, мастерица пообещала, что подготовит новую коллекцию, которую посвятит своим учителям и соученикам. Долго ждать не пришлось - витрины вновь заполнены и здесь есть чему подивиться.
Юрате Кастрицкая подчеркивает лучшие качества автора - кропотливость, увлеченность и даже страсть ко всему, что она начинает делать. Говорит, что они многому учились вместе, но у нее теперь есть и собственная оригинальная техника, в которой она создает предметы декора. Все продумано до мельчайших деталей, каждую работу мастерица доводит до совершенства.