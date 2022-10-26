Воры оставили в Ида-Вирумаа без связи сотни домохозяйств

По имеющейся на данный момент информации, пострадали домашние услуги более 400 клиентов Telia в районе Кивиыли (услуги интернета, стационарной связи и телевидения), сообщило предприятие.

Кроме того, кража кабеля затрагивает мобильную связь Telia в нескольких регионах (Кивиыли, Асери, Виру-Нигула, Ухтна, Кохтла-Нымме).

На сегодняшний день для разрешения ситуации отправлена ​​аварийно-спасательная бригада, и Telia также проинформировала полицию о происшествии.

По предварительной информации, связь будет восстановлена сегодня к 14:00 (время может измениться в зависимости от обстоятельств).