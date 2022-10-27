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ВИДЕО ⟩ Марафон по искусственным горам доказал, что за один день можно покорить 22 вершины

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Марафон по искусственным горам доказал, что за один день можно покорить 22 вершины
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В Йыхви можно было по очереди взять несколько вершин.
В Йыхви можно было по очереди взять несколько вершин. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Первый поход-марафон по рукотворным горам, которым Алутагузеский туристический клуб отметил свое 65-летие, привлек участников как из ближайших окрестностей, так и из более удаленных уголков. И тех, кто любит полазать, и "флатландцев", то бишь плоскоземельщиков.

Местный энтузиаст велоспорта Харди Райенд, которого мы встречаем в субботу около йыхвиских террикоников, признается, что для него поход-марафон довольно экстремальное испытание. Поэтому он не строит больших планов. "Я с этой точки зрения "флатландец" - у меня нет горных мышц. Уже на первых подъемах почувствовал такие мышцы, о существовании которых и не подозревал". 

Участники имели свободу выбора

Это было выборочное ориентирование: участники могли выбирать, сколько и какие вершины покорять. Контрольное время составило четыре часа на велосипеде и шесть часов пешком.

Планировать движение помогала карта с контрольными пунктами, использовать следовало свой смартфон и приложение Nutilog.

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