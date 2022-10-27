ВИДЕО ⟩ Марафон по искусственным горам доказал, что за один день можно покорить 22 вершины

Местный энтузиаст велоспорта Харди Райенд, которого мы встречаем в субботу около йыхвиских террикоников, признается, что для него поход-марафон довольно экстремальное испытание. Поэтому он не строит больших планов. "Я с этой точки зрения "флатландец" - у меня нет горных мышц. Уже на первых подъемах почувствовал такие мышцы, о существовании которых и не подозревал".