ВИДЕО ⟩ Марафон по искусственным горам доказал, что за один день можно покорить 22 вершины

Первый поход-марафон по рукотворным горам, которым Алутагузеский туристический клуб отметил свое 65-летие, привлек участников как из ближайших окрестностей, так и из более удаленных уголков. И тех, кто любит полазать, и "флатландцев", то бишь плоскоземельщиков.
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Марафон по искусственным горам доказал, что за один день можно покорить 22 вершины
Местный энтузиаст велоспорта Харди Райенд, которого мы встречаем в субботу около йыхвиских террикоников, признается, что для него поход-марафон довольно экстремальное испытание. Поэтому он не строит больших планов. "Я с этой точки зрения "флатландец" - у меня нет горных мышц. Уже на первых подъемах почувствовал такие мышцы, о существовании которых и не подозревал".