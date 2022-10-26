Решение об увольнении директора нарвской Кренгольмской гимназии, оппозиционного депутата местного городского собрания Ирины Янович было принято лично мэром Нарвы Катри Райк, считает председатель оппозиционной фракции "На благо Нарвы" Алексей Евграфов.
Бывший мэр Нарвы Евграфов: решение об увольнении Янович не могло пройти мимо Райк
"Ни для кого не секрет, что решение об увольнении Ирины Янович не могло пройти мимо мэра Катри Райк. Ни один руководитель департамента не примет решение об увольнении человека с руководящей должности без согласования с мэром. Более того в Нарве, по мнению многих, именно мэр и была инициатором расправы над политическим оппонентом", - сказал Евграфов rus.err.ee.
"Конечно, наблюдая политику государства в сторону ужесточения требований по владению эстонским языком в школах, может удивить такое предвзятое отношение к имеющей необходимую категорию Ирине Янович и полное невнимание мэра к директорам - депутатам, невладеющим государственным языком на достаточном уровне для работы в этой должности. Но причины понятны, так как надо признать, что усложнение жизни конкуренту играет хоть и приятную, но не самую важную роль для Катри Райк. Безусловно, корни глубже. Можно предположить, что от этого решения выигрывает сама Катри Райк, еще сильнее укрепляя (или запугивая, тут кому как нравится больше) ряды своей коалиции. В Нарве все знают, что проблемы внутри коалиции есть. Уж теперь-то директора школ и детских садов, которые являются депутатами, точно не будут предпринимать попытки к самостоятельным решениям, или, упаси боже, размышлять над выходом из действующей коалиции. Катри Райк показала им свою силу и способность принимать жесткие решения", - добавил Алексей Евграфов.
Катри Райк в среду отказалась комментировать rus.err.ee темы, связанные с увольнением Ирины Янович.
Ирина Янович сказала rus.err.ee, что подпись под решением о расторжении с ней трудового договора поставила вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова.
"Во вторник мне позвонили и вызвали в управу. Передо мной сидели Ирина Смирнова, Лариса Дегель (и.о. заведующей отдела культуры) и Владислав Ильин (чиновник отдела культуры). Они толком не знали, что мне сказать. По сути разговор вела я сама. Было видно, что все трое находились в сумятице, поскольку это не их решение. Я подписала документы, забрала их и ушла", - рассказала Янович.
Ранее Ирина Янович занимала пост председателя Нарвского городского собрания. Сейчас она входит в оппозиционную фракцию "На благо Нарвы".
Причиной для увольнения Ирины Янович с должности директора Кренгольмской гимназии стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра.