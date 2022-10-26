Бывший мэр Нарвы Евграфов: решение об увольнении Янович не могло пройти мимо Райк

"Ни для кого не секрет, что решение об увольнении Ирины Янович не могло пройти мимо мэра Катри Райк. Ни один руководитель департамента не примет решение об увольнении человека с руководящей должности без согласования с мэром. Более того в Нарве, по мнению многих, именно мэр и была инициатором расправы над политическим оппонентом", - сказал Евграфов rus.err.ee.

"Конечно, наблюдая политику государства в сторону ужесточения требований по владению эстонским языком в школах, может удивить такое предвзятое отношение к имеющей необходимую категорию Ирине Янович и полное невнимание мэра к директорам - депутатам, невладеющим государственным языком на достаточном уровне для работы в этой должности. Но причины понятны, так как надо признать, что усложнение жизни конкуренту играет хоть и приятную, но не самую важную роль для Катри Райк. Безусловно, корни глубже. Можно предположить, что от этого решения выигрывает сама Катри Райк, еще сильнее укрепляя (или запугивая, тут кому как нравится больше) ряды своей коалиции. В Нарве все знают, что проблемы внутри коалиции есть. Уж теперь-то директора школ и детских садов, которые являются депутатами, точно не будут предпринимать попытки к самостоятельным решениям, или, упаси боже, размышлять над выходом из действующей коалиции. Катри Райк показала им свою силу и способность принимать жесткие решения", - добавил Алексей Евграфов.