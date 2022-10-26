В аптеках Ида-Вирумаа начинают предлагать бесплатные домашние тесты на ВПЧ

«В Ида-Вирумаа уровень участия в скрининге рака шейки матки один из самых низких по сравнению с другими регионами Эстонии, а заболеваемость раком шейки матки высока. Цель пилотного проекта — выяснить, поможет ли ознакомление с домашним тестированием и раздача наборов в аптеках привлечь больше женщин к скринингу и оценить, как женщины воспринимают эту возможность», — прокомментировала ответственный исполнитель исследования, старший научный сотрудник TAI Пирет Веерус, и заявила, что по результатам проекта будет оцениваться, можно ли в будущем предлагать домашние тесты как постоянную услугу в аптеках по всей Эстонии.

Ли Роотслане, глава объединения провизорских аптек Эстонии, объясняет, как будет выглядеть этот процесс: «Если женщина, входящая в целевую группу этого года по скринингу рака шейки матки сделает покупку в аптеке, соответствующая информация будет отображаться для сотрудника аптеки. Принадлежность к целевой группе определяется по году рождения женщины на основании клиентской или ID карты. Женщины, которые еще не участвовали в исследовании, могут при желании бесплатно получить в аптеке набор для домашнего тестирования вместе с подробной инструкцией по применению и дополнительным консультированием. Роотслане подчеркивает, что все женщины из целевой группы этого года, не успевшие сдать тест, могут прийти в аптеки, участвующие в пилотном проекте, и получить набор для домашнего тестирования.