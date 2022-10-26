Социал-демократы хотят возобновить государственную программу строительства арендного жилья

По оценке председателя партии Лаури Ляэнеметса, в региональное развитие сейчас нужно вкладывать больше средств, чем когда бы то ни было раньше.

«Нехватка жилых площадей становится всё более весомой причиной, по которой люди уезжают из небольших городов и сёл. Мы хотим, чтобы у предпринимателей были возможности для создания новых рабочих мест. Сегодня трудовая миграция внутри страны затруднена из-за нехватки жилых площадей», - отметил Ляэнеметс.

Председатель Социал-демократической партии подчеркнул, что ситуация с нехваткой квартир стала еще острее после приезда в страну военных беженцев из Украины. По этой причине государству нужно приложить больше усилий для того, чтобы у всех была крыша над головой.

Мы столкнулись с проблемой нехватки жилых площадей - арендные квартиры составляют всего около 20% жилого фонда. В Эстонии также нет крупных профессиональных компаний по строительству арендных многоквартирных домов.

«К примеру, Нарва и Силламяэ должны привлекать новых учителей для перехода на эстоноязычное образование и, как показывают результаты исследований, наличие жилья является важной предпосылкой при принятии решения о переезде. Задача государства - обеспечить равномерное развитие всех регионов. В долгосрочной перспективе это позволит избежать отъезда людей из небольших городов и сёл», - сказал Ляэнеметс.

По словам министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, прошлый тур подачи ходатайств показал, что потребность в арендных жилых площадях весьма велика.

«По инициативе социал-демократов с 2017 по 2019 год было построено 537 новых жилых площадей для тех, кто вносит свой вклад в развитие регионов, а также для малообеспеченных семей, которым сложно найти арендное жилье по карману», - сказала Сиккут.

Она отметила, что руководители местных самоуправлений, получившие в прошлый раз дотации и построившие на них арендные жилые дома, оценивают этот проект как успешный. Ни одна из квартир, построенных в рамках этой программы, не стоит без дела. Во многих регионах имеется готовность к строительству жилых домов.