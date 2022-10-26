В последнее время громко слышны голоса тех, кто говорит о презумпции невиновности, о том, что на членов управы оказывают давление, что на самом деле под видом борьбы с коррупцией идет борьба за власть.
Владимир Чужас: Мы хотим приговора суда или восстановления доброго имени Кохтла-Ярве?
Также утверждают, что предъявлены обвинения в выполнении предвыборных обещаний.
Давайте все же разберемся. Мы хотим приговора суда или восстановления доброго имени Кохтла-Ярве в глазах всей Эстонии? Юридической обязанности покинуть пост или действительно смены стиля власти в городе? Учитываем лишь судебные решения или считаемся с этикой и культурой, в том числе и политической?
С этикой и культурой власти несовместимы ситуации, когда почти половина членов горуправы под подозрением в коррупции и такие же подозрения предъявлены председателям комиссий и руководству городского собрания.
Один высокопоставленный работник одной из фирм Николая Осипенко (а также бывший депутат Йыхви и прошлогодний кандидат в депутаты
Кохтла-Ярве) спросила у меня в сети - где записано, что при получении подозрения надо покинуть пост? Да нигде на записано! Так принято. Но
только у тех людей, кто знает, что такое культура и политическая ответственность.
Да, конечно, можно ждать суда и приговора, затем решения суда по апелляции и решения Госсуда - и только тогда покидать пост. Это наш
город уже проходил.
Очень хочу, чтобы эти времена прошли и больше не вернулись. Но для этого надо каждому из депутатов и чиновников внутри себя поднять планку и понять, что такие скандалы (а еще более - цепляние за власть) наносят огромный урон имиджу Кохтла-Ярве. Такие события, когда предъявляют подозрения высшим городским руководителям, а они улыбаются и говорят - все ок - работаем дальше, никак не способствуют появлению доверия к депутатам и чиновникам. Наоборот, гарантируют на следующих выборах еще меньшую явку избирателей. Я слышал и такие мнения - ничего не изменилось в городе, стало только хуже, пора уезжать.
Чтобы что-то действительно изменилось (не столько во власти даже, а скорее в восприятии ее горожанами), должны были одни за другими посыпаться заявления об отставке от задержанных и получивших подозрение в коррупционных преступлениях лиц. Тогда можно было бы сказать - смотрите, что-то в Кохтла-Ярве начало меняться. Но нет, ушла только одна помощник мэра, а остальные как ни в чем не бывало работают, утверждая, что ни в чем не виновны.
Возможно, конечно, что не виновны. Но извините, господа, вы не на состязании юристов, где выиграет тот, кто лучше знает закон. Вы олицетворяете в глазах горожан право и справедливость. Вам доверили управлять городом и ожидают от вас поведения, достойного высоких моральных стандартов.
Но уж никак не того, что вы будете советоваться с господином Осипенко, называя его лидером списка. Какого списка? Криминального?
А борьба за власть между партиями (избирательными списками) идет практически постоянно. Это нормально. Вопрос лишь в том, какие методы используют для этой борьбы и для чего затем используют саму эту власть. Для разумного хозяйствования в интересах горожан и реализации для достижения этого собственных возможностей или же, напротив, для собственного преуспевания, а также благополучия своих фирм и приближенных лиц?