Владимир Чужас: Мы хотим приговора суда или восстановления доброго имени Кохтла-Ярве?

Также утверждают, что предъявлены обвинения в выполнении предвыборных обещаний.

Давайте все же разберемся. Мы хотим приговора суда или восстановления доброго имени Кохтла-Ярве в глазах всей Эстонии? Юридической обязанности покинуть пост или действительно смены стиля власти в городе? Учитываем лишь судебные решения или считаемся с этикой и культурой, в том числе и политической?

С этикой и культурой власти несовместимы ситуации, когда почти половина членов горуправы под подозрением в коррупции и такие же подозрения предъявлены председателям комиссий и руководству городского собрания.

Один высокопоставленный работник одной из фирм Николая Осипенко (а также бывший депутат Йыхви и прошлогодний кандидат в депутаты

Кохтла-Ярве) спросила у меня в сети - где записано, что при получении подозрения надо покинуть пост? Да нигде на записано! Так принято. Но

только у тех людей, кто знает, что такое культура и политическая ответственность.

Да, конечно, можно ждать суда и приговора, затем решения суда по апелляции и решения Госсуда - и только тогда покидать пост. Это наш

город уже проходил.