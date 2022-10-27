ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы намерены сделать, чтобы в Ида-Вирумаа возвращалась большая, чем раньше, часть налогов на загрязнение?

- Хочу внести предложение об изменении действующей системы налогов на окружающую среду. Одной из возможностей для этого стало бы увеличение поступающей местному самоуправлению доли платы за складирование сланцевых отходов. Может вырасти также поступление платы за право на сланцедобычу, если ставка налога - в зависимости от цены масла - необходимо высока. Добавляющуюся плату можно было бы распределить по Ида-Вирумаа таким образом, чтобы она не зависела от местоположения добычи или складирования.