Промышленные и добывающие предприятия Ида-Вирумаа платят государству за использование природных запасов и загрязнение более 2/3 всех поступающих налогов на окружающую среду. В 2021 году в Ида-Вирумаа вернулась только десятая часть. На встрече со здешними самоуправленческим руководителями министр окружающей среды Мадис Каллас сказал, что в Ида-Вирумаа должна возвращаться большая, чем раньше, часть налогов на окружающую среду.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы намерены сделать, чтобы в Ида-Вирумаа возвращалась большая, чем раньше, часть налогов на загрязнение?
Министр окружающей среды МАДИС КАЛЛАС (Социал-демократическая партия):
- Хочу внести предложение об изменении действующей системы налогов на окружающую среду. Одной из возможностей для этого стало бы увеличение поступающей местному самоуправлению доли платы за складирование сланцевых отходов. Может вырасти также поступление платы за право на сланцедобычу, если ставка налога - в зависимости от цены масла - необходимо высока. Добавляющуюся плату можно было бы распределить по Ида-Вирумаа таким образом, чтобы она не зависела от местоположения добычи или складирования.
Ида-Вирумаа больше всего страдает от нагрузки на окружающую среду. Это надо компенсировать достойно и справедливо. Объем возвращаемых в уезд налогов на окружающую среду должен увеличиться по меньшей мере в два раза. Поступающие налоги на окружающую среду можно было бы использовать для инвестиций. Например, во благо находящейся в общем пользовании инфраструктуры, чтобы община почувствовала блага, сопутствующие проблеме переносимости.