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Руководители квартирных товариществ Кохтла-Ярве на встрече получили больше вопросов, чем ответов

Ирина Кивисельг
, журналист
Руководители квартирных товариществ Кохтла-Ярве на встрече получили больше вопросов, чем ответов
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Вопросы действий в кризисных ситуациях волнуют - в большом зале был аншлаг.
Вопросы действий в кризисных ситуациях волнуют - в большом зале был аншлаг. Фото: Igor Parv

В большом зале Кохтла-Ярвеского горуправления прошла встреча, инициированная городской ассоциацией квартирных товариществ, и в частности, членом правления и депутатом Еленой Мутонен. Темой была готовность к кризисным ситуациям в случае перебоев в работе жизненно важных услуг. Вопросов оказалось больше, чем ответов.

По словам Елены Мутонен, основной причиной для организации встречи стали извещения фирм-поставщиков воды и тепла о возможных перебоях в оказании жизненно важных услуг в случае временного отсутствия электричества. Тема волнующая, собралось 60 руководителей квартирных товариществ (КТ), приехали даже из соседних самоуправлений.

- Вероятность отключения электричества на продолжительный период крайне мала. Но и говорить о том, что перебои невозможны, тоже нельзя, - конкретизирует Елена. - Если коротко, член правления "Järve Biopuhastus" Владислав Корзанов пояснил, что в случае кризисной ситуации, если в сетях не окажется воды, они готовы ее развозить по домам. На данный момент в случае отключения электричества предприятие готово к бесперебойному водоснабжению на период до 20 часов. Руководитель "VKG Soojus" Андрес Клаасмяги подтвердил, что в случае отключения электроэнергии на срок до 8 часов внутренняя температура жилых домов потребителей центрального отопления существенно не изменится и предприятие в состоянии обеспечить доставку тепла до теплоузла дома.

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