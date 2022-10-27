Руководители квартирных товариществ Кохтла-Ярве на встрече получили больше вопросов, чем ответов

- Вероятность отключения электричества на продолжительный период крайне мала. Но и говорить о том, что перебои невозможны, тоже нельзя, - конкретизирует Елена. - Если коротко, член правления "Järve Biopuhastus" Владислав Корзанов пояснил, что в случае кризисной ситуации, если в сетях не окажется воды, они готовы ее развозить по домам. На данный момент в случае отключения электричества предприятие готово к бесперебойному водоснабжению на период до 20 часов. Руководитель "VKG Soojus" Андрес Клаасмяги подтвердил, что в случае отключения электроэнергии на срок до 8 часов внутренняя температура жилых домов потребителей центрального отопления существенно не изменится и предприятие в состоянии обеспечить доставку тепла до теплоузла дома.