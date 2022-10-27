В большом зале Кохтла-Ярвеского горуправления прошла встреча, инициированная городской ассоциацией квартирных товариществ, и в частности, членом правления и депутатом Еленой Мутонен. Темой была готовность к кризисным ситуациям в случае перебоев в работе жизненно важных услуг. Вопросов оказалось больше, чем ответов.
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Руководители квартирных товариществ Кохтла-Ярве на встрече получили больше вопросов, чем ответов
Руководители квартирных товариществ Кохтла-Ярве на встрече получили больше вопросов, чем ответов
По словам Елены Мутонен, основной причиной для организации встречи стали извещения фирм-поставщиков воды и тепла о возможных перебоях в оказании жизненно важных услуг в случае временного отсутствия электричества. Тема волнующая, собралось 60 руководителей квартирных товариществ (КТ), приехали даже из соседних самоуправлений.