ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Профессия учителя в Ида-Вирумаа приобретает цену

Если раньше приходилось крепко поломать голову, каким чудом найти не хватающих школе учителей, то теперь придется решить, как с выбором из многочисленных кандидатов как можно точнее попасть в десятку.

Размер заработной платы является не единственным определяющим, но все же очень важным фактором при выборе работы. Принципиальное решение государства платить учителям, преподающим на эстонском языке в школах Ида-Вирумаа, в полтора раза больше, чем где бы то ни было в Эстонии, несомненно, побудит некоторых людей, получивших профессию учителя, прийти в здешние школы. Некоторые из них могут оказаться также искателями приключений, но здешние школы наверняка сумеют разобраться, кто на что способен.

Предполагается, что региональный коэффициент заработной платы побудит тех учителей, которые сильны в своем предмете и работают в школах Ида-Вирумаа, но немного не дотягивают до необходимого уровня владения эстонским языком, усердно поработать в предстоящие шесть месяцев, чтобы подтянуть себя в этом плане. Мотивации должно быть достаточно, потому что выбирать предстоит между потерей работы и двойной средней зарплатой по Эстонии.