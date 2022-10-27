Йыхвиская гимназия перейдет полностью на эстоноязычное обучение

Полностью эстоноязычное обучение коснется новых гимназистов, а 11-е и 12-е классы смогут закончить гимназию по своей учебной программе, изучая 80 процентов предметов на эстонском языке и 20 процентов - на русском, объяснила директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт.