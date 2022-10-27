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Йыхвиская гимназия перейдет полностью на эстоноязычное обучение

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Йыхвиская гимназия перейдет полностью на эстоноязычное обучение
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Йыхвиская гимназия готова перейти на эстоноязычное обучение. Директор Татьяна Айт сказала, что изучение математики на эстонском языке больше не пугает учеников.
Йыхвиская гимназия готова перейти на эстоноязычное обучение. Директор Татьяна Айт сказала, что изучение математики на эстонском языке больше не пугает учеников. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В следующем учебном году все поступающие в десятый класс Йыхвиской гимназии станут учиться на сто процентов на эстонском языке.

Полностью эстоноязычное обучение коснется новых гимназистов, а 11-е и 12-е классы смогут закончить гимназию по своей учебной программе, изучая 80 процентов предметов на эстонском языке и 20 процентов - на русском, объяснила директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт.

Татьяна Айт.
Татьяна Айт. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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