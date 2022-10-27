В следующем учебном году все поступающие в десятый класс Йыхвиской гимназии станут учиться на сто процентов на эстонском языке.
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Йыхвиская гимназия перейдет полностью на эстоноязычное обучение
Йыхвиская гимназия перейдет полностью на эстоноязычное обучение
Полностью эстоноязычное обучение коснется новых гимназистов, а 11-е и 12-е классы смогут закончить гимназию по своей учебной программе, изучая 80 процентов предметов на эстонском языке и 20 процентов - на русском, объяснила директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт.