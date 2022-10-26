Нарушенная ворами связь в регионе Кивиыли восстановлена к 14 часам в среду, сообщила Telia.
Нарушенная в Ида-Вирумаа ворами связь восстановлена
Нарушенная в Ида-Вирумаа ворами связь восстановлена
Прошлой ночью преступники обрезали и похитили коммуникационные кабели в кабельном канале Telia, в результате чего сотни домов в Ида-Вирумаа остались без интернета и телевизионного изображения, а в некоторых районах была нарушена работа мобильной связи Telia.
Пострадали домашние услуги более 400 клиентов Telia в районе Кивиыли (услуги интернета, стационарной связи и телевидения), сообщило предприятие.
Кроме того, кража кабеля затрагивает мобильную связь Telia в нескольких регионах (Кивиыли, Асери, Виру-Нигула, Ухтна, Кохтла-Нымме).
За последнее время в регионе уже произошло несколько краж кабеля. Предыдущие случаи оказали меньшее влияние на клиентов, сообщает Telia.
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