Нарушенная в Ида-Вирумаа ворами связь восстановлена

Прошлой ночью преступники обрезали и похитили коммуникационные кабели в кабельном канале Telia, в результате чего сотни домов в Ида-Вирумаа остались без интернета и телевизионного изображения, а в некоторых районах была нарушена работа мобильной связи Telia.

Пострадали домашние услуги более 400 клиентов Telia в районе Кивиыли (услуги интернета, стационарной связи и телевидения), сообщило предприятие.

Кроме того, кража кабеля затрагивает мобильную связь Telia в нескольких регионах (Кивиыли, Асери, Виру-Нигула, Ухтна, Кохтла-Нымме).