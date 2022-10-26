Министр: зеленый переход должен учитывать интересы Ида-Вирумаа

«Обеспечение конкурентоспособности предприятий и создание для людей качественной жилой среды являются неотъемлеными cоставляющими зеленой политики. Применение новых технологий помогает эффективно использовать как энергию, так и другие ресурсы, а новые бизнес-модели позволяют создавать современные рабочие места, - сказала премьер-министр Кая Каллас. - Мы будем успешными в том случае, если люди у нас будут здоровыми, владеть необходимыми профессиональными навыками, а кроме того, им будет гарантирована социальная защита. Для достижения этих целей нам необходимо хорошее и доверительное сотрудничество между государством, работодателями и профсоюзами, и я рада, что для этого мы регулярно встречаемся».

«Зеленый переход должен всегда происходить в форме справедливого перехода, то есть помимо природной среды нужно учитывать его социальное влияние и помогать людям, которых затрагивает зеленый переход. Всегда нужно инвестировать в виды деятельности, которые помогают создавать новые и качественные рабочие места», - сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. «На вопрос здоровья трудящихся, конечно, нужно смотреть шире, не ограничиваясь только сферой услуг здравоохранения и лекарств. Мы должны думать о том, как улучшить рабочую среду, например, обеспечив качественное горячее питание на рабочем месте, хороший климат в отношениях между коллегами, а также добиваясь того, чтобы химические, физические, биологические и психосоциальные факторы не угрожали здоровью и жизни работников», - добавил он.