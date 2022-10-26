Премьер-министр Кая Каллас и министр здоровья и труда Пеэп Петерсон встретились вчера в Доме Стенбока с представителями центральных союзов работников и работодателей и обсудили с ними зеленый переход, улучшение здоровья трудящихся и вопросы, связанные с социальной защитой.
Министр: зеленый переход должен учитывать интересы Ида-Вирумаа
«Обеспечение конкурентоспособности предприятий и создание для людей качественной жилой среды являются неотъемлеными cоставляющими зеленой политики. Применение новых технологий помогает эффективно использовать как энергию, так и другие ресурсы, а новые бизнес-модели позволяют создавать современные рабочие места, - сказала премьер-министр Кая Каллас. - Мы будем успешными в том случае, если люди у нас будут здоровыми, владеть необходимыми профессиональными навыками, а кроме того, им будет гарантирована социальная защита. Для достижения этих целей нам необходимо хорошее и доверительное сотрудничество между государством, работодателями и профсоюзами, и я рада, что для этого мы регулярно встречаемся».
«Зеленый переход должен всегда происходить в форме справедливого перехода, то есть помимо природной среды нужно учитывать его социальное влияние и помогать людям, которых затрагивает зеленый переход. Всегда нужно инвестировать в виды деятельности, которые помогают создавать новые и качественные рабочие места», - сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. «На вопрос здоровья трудящихся, конечно, нужно смотреть шире, не ограничиваясь только сферой услуг здравоохранения и лекарств. Мы должны думать о том, как улучшить рабочую среду, например, обеспечив качественное горячее питание на рабочем месте, хороший климат в отношениях между коллегами, а также добиваясь того, чтобы химические, физические, биологические и психосоциальные факторы не угрожали здоровью и жизни работников», - добавил он.
Союз работодателей поднял на встрече вопрос поддержки здоровья работников и заявил о необходимости расширить список тех услуг здравоохранения, на которые не распространяется налог на льготу, увеличить предельную ставку компенсации расходов на здраоохранение и заменить поквартальную отчетность годовой.
Союз профсоюзов поднял вопрос защиты прав работников в контексте новых форм трудовых взаимоотношений. Причиной для беспокойства профсоюзов является функционирование бюджетов Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы в долгосрочной перспективе, а также социальная защита людей, занятых в новых формах трудовых отношений, например, работающих на платформы.
Представители Государственной канцелярии рассказали на встрече о приоритетах и программе действий в сфере зеленой политики, которая в ноябре будет отправлена на официальное согласование. Вопросы профсоюзов в связи с зеленым переходом были связаны, в первую очередь, с будущим рабочих мест и с поддержкой переобучения людей, которые долгие годы не соприкасались с системой образования. Работодатели подчеркнули важность подготовки кадров в сферах, поддерживающих зеленый переход, и необходимость целостного подхода к зеленой политике.