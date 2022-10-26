Силламяэ просит у государства дополнительные средства на строительство нового здания Ваналиннаской школы

Договор о строительстве нового здания Ваналиннаской школы был подписан в июне прошлого года с фирмой Nordlin Ehitus. Согласно первоначальному договору, общая стоимость строительных работ составляла 7,7 млн евро, напомнила "Актуальная камера".

На основании заявления генподрядчика, по независящим от него обстоятельствам был продлен срок осуществления работ и изменена общая стоимость контракта. Цена договора возросла из-за непредвиденных работ. Если договорные работы выполняются по тем ценам, которые были заложены при подписании договора, то непредвиденные работы - по текущим рыночным ценам. Окончательная стоимость работ находится еще в стадии согласования, но предварительно подорожание составит порядка 6-8%.

"Эта проблема есть почти во всех самоуправлениях, мы не исключение, - сказал мэр Силламяэ Тынис Калберг. - Мы обратились в министерство за поддержкой, потому что строительная фирма ходатайствует о дополнительных средствах".