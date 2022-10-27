Департамент будет строже следить за манипуляциями со скидками

Часто ошибочно опираются на разрешенное правилами исключение персонального предложения и проводят акции в стиле "каждую субботу с картой клиента на все товары скидка -20%", в то время как карта клиента без усилий доступна для всех, и скидка не основана на цене продажи в предыдущую субботу. Такое предложение считается общедоступным, а не персональным, и должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней.

Исключение для персонального предложения допускается в ситуации, когда потребитель приобретает статус или членство благодаря своей предыдущей истории покупок у данного продавца, также персональным предложением считается, например, скидка по случаю дня рождения. Исключением не являются карты клиента или абонементы, которые может легко получить любой желающий.

* Отображена действительно самая низкая цена за последние 30 дней, но она остается совершенно незаметной среди других сравниваемых цен.

Разрешается отображать другие сравнительные цены при условии, что они не отвлекают потребителя от самой низкой цены в течение 30 дней и что другие сравнительные цены четко разъясняются. Следовательно, продавец должен выделить самую низкую цену за последние 30 дней крупнее или иным образом более заметно (при этом не надо объяснять, что это самая дешевая цена за последние 30 дней).

* В магазине отображение цен стало очень красочным из-за различных клиентских программ, ввиду чего рядовой потребитель не понимает, какая цена относится именно к нему.

Продавец должен следить за тем, чтобы его скидки и различные клиентские программы отображались таким образом, чтобы каждый среднестатистический потребитель понимал, какая цена относится к нему. Если происходит переход от одной клиентской программы к другой, т.е. прежний клиент также оказывается в новой ситуации, особое внимание необходимо уделить доходчивости ценовой информации.