ДРУЖИННИК ⟩ Калви Кивимяэ: любви к родине должно быть больше

Отзывы до сих пор были хорошие. Учащиеся и родители понимают, что это необходимо.

Учебная программа включает две экскурсии, например, в музеи. Традиционно посещаем музей в Синимяэ, а также либо Военный музей, либо Музей борьбы за свободу. Ученики понимают, что с 2014 года, а особенно после 24 февраля этого года, война подошла к нам очень близко.

- В настоящее время вы тренируете "молодых орлов".

- В группе 18 человек, но патриотическое воспитание должно быть более активным. Все начинается с дома. Одна только школа не может воспитать молодого человека. Отношение к государству важно. Его надо любить, и если ты любишь свою страну, то больше и не нужно какого-то особого воспитания. Это не значит, что ничего нельзя критиковать. Если что-то плохо, надо об этом сказать, но не надо ныть. Ныть может любой, но человек должен стараться сам что-то сделать лучше.

- Что один ийзакуский кайтселийтчик может делать лучше?