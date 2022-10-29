Подразделение "Кайтселийта" было восстановлено в Ийзаку почти 30 лет назад - вечером 22 ноября 1992 года. Калви Кивимяэ, один из его основателей, вспоминает, что ячейки "Кайтселийта" уже были сформированы повсеместно. В Ийзаку тоже была небольшая группа, члены которой хотели возродить "Кайтселийт". "С того времени я и стал кайтселийтчиком".
ДРУЖИННИК ⟩ Калви Кивимяэ: любви к родине должно быть больше
- Что "Кайтселийт" сейчас делает в Ийзаку?
- Сформирован пионерский взвод. Я сам прошел курс взрывника. Командование "Кайтселийта" приняло такое решение, что наш взвод станет пионерским взводом.
- Когда в Ийзаку был создан "Кайтселийт", вы стали его командиром.
- По какой-то причине я был выбран тогда его командиром. Я командовал этим взводом долгое время, пока деятельность не была реорганизована три года назад. В общем 27 лет.
- Как за это время изменился "Кайтселийт"?
- Раньше взводы формировались на базе общины. В ийзакуском взводе были ийзакусцы, и деятельность была более активной и свободной. У нас была возможность тренироваться в стрельбе в песчаном карьере Ийзаку, и каждый месяц была как минимум одна тренировка.
Мы всегда были достаточно сильны в стрельбе. Первым оружием были винтовки "SKY" производства Финляндии. Мы получили пять штук. Были и пистолеты Макарова. Позднее мы получили автоматы Калашникова румынского производства. Потом появились автоматы Калашникова китайского производства, а сейчас есть АК-4, но их заменяют на R-20 ("Град") американского производства.
- Таким образом, была возможность сравнить оружие нескольких поколений. Ведь "SKY" фактически была модификацией русской винтовки 1891 года. Оружие с каждым разом становится лучше?
- Неизменно становится лучше, но с точки зрения ведения боя калашников лучше, чем АК-4. Он большой и тяжелый, и мощнее калашникова. Однако с ним трудно передвигаться по местности. Он длинный и тяжелый.
- А пистолет Макарова был, скорее, метательным оружием. Меня ни разу не задело.
- Да, он все же неточен.
- Сейчас, когда мы беседуем, в школьном тире проходят соревнования. Кто соревнуется?
- Это Ийзакуский стрелковый клуб. Большей частью соревнуются все же кайтселийтчики.
- Ийзакуские кайтселийтчики - в основном мужчины среднего возраста.
- Почему-то у молодежи нет особого энтузиазма. Люди становятся равнодушными и больше не хотят уделять много свободного времени гособороне.
- Сколько свободного времени это занимает?
- Это зависит от того, насколько серьезно заниматься. Я занимаюсь с ребятами из "Noored Kotkad" ("Юные орлы". - Прим. ред.), и это требуетя немало времени. Но и свободные вечера тоже бывают. Стрелковым клубом мы занимаемся вместе с моей женой Линдой. Я преподавал физкультуру в школе, теперь преподаю гособорону.
- Чему сейчас учат?
- Много теории, военной истории, граждановедения. Обучение обращению с оружием входит в программу. Тридцать пять уроков, или один урок в неделю, - это теория, а потом лагерная практика. Ученики получают два зачета. Военную историю мы изучаем, начиная с древних войн до Второй мировой войны, особенно то, как современные войны затронули эстонцев.
В лагере много мероприятий. Есть обучение ориентированию по карте, обучение обращению с оружием, стрельба. В последних лагерях все ученики смогли пострелять из АК-4. Учимся ставить палатку и правильно вести себя в палатке. Изучаем ориентирование. Все навыки необходимы в жизни.
Отзывы до сих пор были хорошие. Учащиеся и родители понимают, что это необходимо.
Учебная программа включает две экскурсии, например, в музеи. Традиционно посещаем музей в Синимяэ, а также либо Военный музей, либо Музей борьбы за свободу. Ученики понимают, что с 2014 года, а особенно после 24 февраля этого года, война подошла к нам очень близко.
- В настоящее время вы тренируете "молодых орлов".
- В группе 18 человек, но патриотическое воспитание должно быть более активным. Все начинается с дома. Одна только школа не может воспитать молодого человека. Отношение к государству важно. Его надо любить, и если ты любишь свою страну, то больше и не нужно какого-то особого воспитания. Это не значит, что ничего нельзя критиковать. Если что-то плохо, надо об этом сказать, но не надо ныть. Ныть может любой, но человек должен стараться сам что-то сделать лучше.
- Что один ийзакуский кайтселийтчик может делать лучше?
- Считаю, что надо исправно принимать участие в учениях, а не увиливать от них. Уже это приличный вклад. Ведь вступают в "Кайтселийт", чтобы улучшить свою военную подготовку. Чтобы при необходимости защитить себя, были к этому готовы.