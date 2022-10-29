Серия учений "Okas 22" ("Шип-22") завершена. Всего в них участвовало около 7000 кайтселийтчиков, резервистов и военных как наших Сил обороны, так и союзных войск. Для кайтселийтчиков дополнительные учения завершились 27 сентября учебным боем в Ремнику, где между собой сразились бойцы Северо-Восточного округа сухопутной обороны и Скаутского батальона.
ДРУЖИННИК ⟩ Нарвские кайтселийтчики на дополнительных учениях "Okas 22"
- "Кайтселийт" подготовил позиции и пытается обороняться. Планируется, что нас атакует Скаутский батальон, который попытается прорвать нашу оборону и занять позиции, - описал учебный бой командир оперативно-тренировочной секции Вируской дружины "Кайтселийта" майор Меэлис Кютт. По его оценке, резервисты хорошо справились на учениях.
- В "Кайтселийте" у нас в подразделениях есть как резервисты, так и добровольцы-кайтселийтчики, которые входят в состав части, и они действительно раньше собирались и вместе проводили учения. Сейчас мы оттачиваем их навыки, чтобы они стали еще лучше, - добавил майор Кютт.
Навыки вспоминаются за несколько дней
- Учебный бой - это совместное учение "Кайтселийта" и Скаутского батальона, где кайтселийтчики являются обороняющейся стороной, а Скаутский батальон атакует их, - сообщил начальник штаба Скаутского батальона 1-й пехотной бригады майор Владимир Колотыгин.
- Через несколько дней резервисты вспоминают навыки. Например, уже на первых учениях, организованных с боеприпасами, было видно, что резервисты хорошо помнят, как все работает, - добавил майор Колотыгин. - Такие учения, как "Okas", чрезвычайно важны. Именно потому, что благодаря им мы временно призываем своих резервистов, возвращаем составы подразделений и тем самым значительно повышаем боеспособность наших частей.
Командир роты Нарвского отделения Алутагузеской дружины "Кайтселийта" капитан Александр Лупанов сказал, что на учения прибыла половина отделения дружины. "Конечно, было бы хорошо, если бы все наши члены пришли, но на самом деле я думал, что придет треть, и был приятно удивлен, когда прибыло так много парней. Они оставили свою повседневную деятельность, договорились с работодателем и прибыли на место", - сказал капитан Лупанов.
- Большинство из тех, кто не смог участвовать в учениях, связались со мной или своим непосредственным командиром и объяснили причины неучастия. Я имею право освобождать людей от учений по уважительным причинам, но кайтселийтчик должен прийти на место и заполнить бумаги. Тогда я могу решить, освобождать его от учений или нет. Однако некоторым пришлось сказать, что они должны принять участие в учениях, - добавил он. Это означало, что кайтселийтчику приходилось объяснять, почему он должен присутствовать на этих учениях, но всегда можно было найти решение. "Например, кайтселийтчик мог участвовать только в активной фазе учений, когда у нас был учебный бой со скаутами", - сказал капитан Лупанов.
По его оценке, учения дали хороший опыт. "Мы можем проанализировать нашу тактику, наши действия в лесу. Есть над чем подумать, но учениями я остался доволен", - подтвердил он.
Все получили прилив адреналина
- Мы не знаем, кто выиграл учебную битву, но все остались довольны. Это самое главное. Все получили заряд адреналина. Командиры подразделений смогли проверить себя в стрессовой ситуации: идет бой, кругом хаос, непонятно, свои или враги, надо открывать огонь или нет. У некоторых начали трястись руки, потому что в гражданской жизни такой ситуации не бывает. Ответственность большая, - описал капитан Лупанов.
В связи с этим возникает один неудобный вопрос. Ведь в подсознании все время тикало, что это учения, никакого боевого оружия не применяется. Это все игра. Но что происходит в реальном бою? "Думаю, все зависит от конкретного человека. Надеюсь, что командиры не станут паниковать, сохранят хладнокровие и сумеют повести за собой подчиненных в боевой обстановке. Жизнь каждого человека важна, и многое зависит от каждого. Я думаю, что ключ к победе лежит в решениях командного состава", - сказал капитан Лупанов.
Мы все надеемся, что нам не придется проверять свои навыки в реальном бою, но мы должны быть готовы. Это означает, что надо проводить внезапные учебные сборы. Отдельный вопрос в том, как часто. "Я считаю, что такие учения нужно проводить раз в год. Кайтселийтчики не обязаны обосновывать на своем рабочем месте свое участие в учениях. Не нужно начинать оправдываться, ведь есть закон, и работодатель должен отпустить работника на учения, а государство выплатит компенсацию за время учений. Присутствуют на учениях - и государство компенсирует время проведения учений. Но слишком часто эти учения тоже не могут быть организованы, потому что люди должны кормить свои семьи и фактически каждый евро на счету", - сказал капитан Лупанов.
Еще многому предстоит научиться
- Мы получили хороший опыт и хорошего соперника - Скаутский батальон. Мы благодарим их за этот урок. Он показывает, что нам еще есть чему учиться. Для успеха роты важен уровень каждого бойца, - сказал младший лейтенант запаса Вадим Фрик, член Нарвского отделения дружины "Кайтселийта". Кто выиграл, кто проиграл, на учениях не важно. "Цель - учиться и практиковаться. У Скаутского батальона были свои цели, у нас - свои, но я считаю, что и мы, и скауты справились", - добавил он.
По его словам, происходящее в России показывает, что нужно быть готовым к любой ситуации. "Неважно, что происходит за рекой. Мы просто должны быть готовы. Важно, что происходит на родине, и если на родине Силы обороны и "Кайтселийт" будут готовы, то опасности не будет, - сказал младший лейтенант Фрик. - Когда было объявлено об этих учениях, многие из тех, кто не получил повестку, позвонили руководству и сообщили, что хотят принять участие. Некоторые мужчины даже обиделись, что их не позвали. Но командир Алутагузеской дружины быстро разрешил эту ситуацию, и они попали на учения. Это говорит о том, что мотивация высока. Наши люди не боятся", - добавил он.