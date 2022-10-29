ДРУЖИННИК ⟩ Нарвские кайтселийтчики на дополнительных учениях "Okas 22"

Мы все надеемся, что нам не придется проверять свои навыки в реальном бою, но мы должны быть готовы. Это означает, что надо проводить внезапные учебные сборы. Отдельный вопрос в том, как часто. "Я считаю, что такие учения нужно проводить раз в год. Кайтселийтчики не обязаны обосновывать на своем рабочем месте свое участие в учениях. Не нужно начинать оправдываться, ведь есть закон, и работодатель должен отпустить работника на учения, а государство выплатит компенсацию за время учений. Присутствуют на учениях - и государство компенсирует время проведения учений. Но слишком часто эти учения тоже не могут быть организованы, потому что люди должны кормить свои семьи и фактически каждый евро на счету", - сказал капитан Лупанов.

Еще многому предстоит научиться

- Мы получили хороший опыт и хорошего соперника - Скаутский батальон. Мы благодарим их за этот урок. Он показывает, что нам еще есть чему учиться. Для успеха роты важен уровень каждого бойца, - сказал младший лейтенант запаса Вадим Фрик, член Нарвского отделения дружины "Кайтселийта". Кто выиграл, кто проиграл, на учениях не важно. "Цель - учиться и практиковаться. У Скаутского батальона были свои цели, у нас - свои, но я считаю, что и мы, и скауты справились", - добавил он.

Учения завершились, теперь домой. Фото: Ago Gaškov