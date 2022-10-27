На основании подписанного договора инженерное бюро Steiger приступит к инженерно-геологическим исследованиям в одном из потенциальных мест размещения планируемого реактора малой мощности. Работы будут проходить в лесничестве Сонда 150 (кадастровый код 90202:006:0780), волость Виру-Нигула, деревня Летипеа, в западной части земельного участка.
Разработчик эстонской АЭС начинает предварительные геологические исследования у границы Ида-Вирумаа
Сначала будут отмечены места для запланированных скважин, и в течение ноября компания Steiger пробурит на участке три скважины диаметром 90 мм и глубиной 25, 60 и 80 метров, чтобы прояснить геологические условия строительства.
«Хорошее знание геологических условий позволит нам быть более точными в работе по планированию и снизить риски, возникающие при строительстве, если государство примет в 2024 году принципиальное решение о поддержке использования атомной энергии», — пояснил необходимость работ Теет Нурмеоя, руководитель строительной программы Fermi Energia. «Мы имеем дело с предварительным исследованием, которое даст только общие сведения о геологии потенциального местоположения АЭС. Решение о строительстве станции сегодня еще не принято. Оно может быть принято только после проведения всесторонних государственных исследований вместе с определением подходящего места в ходе специальной государственной планировки», – добавил Нурмеоя.
Во время буровых работ необходимо передвигаться машинами, в т. ч. с буровым оборудованием в лесной местности вне дорог. 15 октября RMK дал согласие на проведение исследований при условии, что движение автотранспортных средств вне дорог будет согласовано с Ляэне-Вирумааским лесничеством, если существует опасность повреждения почвы или вырубки деревьев диаметром более 8 см, а также что рабочая зона будет использоваться добросовестно. Инженерно-геологические предварительные исследования софинансируются EAS.