Разработчик эстонской АЭС начинает предварительные геологические исследования у границы Ида-Вирумаа

Сначала будут отмечены места для запланированных скважин, и в течение ноября компания Steiger пробурит на участке три скважины диаметром 90 мм и глубиной 25, 60 и 80 метров, чтобы прояснить геологические условия строительства.

«Хорошее знание геологических условий позволит нам быть более точными в работе по планированию и снизить риски, возникающие при строительстве, если государство примет в 2024 году принципиальное решение о поддержке использования атомной энергии», — пояснил необходимость работ Теет Нурмеоя, руководитель строительной программы Fermi Energia. «Мы имеем дело с предварительным исследованием, которое даст только общие сведения о геологии потенциального местоположения АЭС. Решение о строительстве станции сегодня еще не принято. Оно может быть принято только после проведения всесторонних государственных исследований вместе с определением подходящего места в ходе специальной государственной планировки», – добавил Нурмеоя.