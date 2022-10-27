Из-за выхода из строя кабеля связи Эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) электропоезда задерживаются по всей Эстонии. Некоторые поезда временно заменены автобусами.
Из-за повреждения кабеля связи электропоезда задерживаются по всей Эстонии
В четверг днем в инфраструктуре AS Eesti Raudtee произошел сбой в сети диспетчеров, что повлияло на движение поездов по всей Эстонии, сообщило предприятие Eesti Raudtee. Железнодорожная компания просит пассажиров следить за информацией на сайте Elron.
Когда именно это повреждение может быть устранено, пока неизвестно, поскольку причина сбоя еще выясняется, сказала руководитель по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес. "К сожалению, точную причину сказать не могу. Она станет ясна, когда неисправность будет обнаружена".
Известно, что неисправность связана с кабелями связи. "Сейчас связь с половиной наших диспетчеров, которых видят наши операторы, пропала, а это значит, что движение частично регулируется вручную. Например, на линии Таллинн-Тарту. Поэтому сейчас поезда задерживаются", — пояснила Лиллес.
"Движение поездов нарушено по всей Эстонии. Это значит, что некоторые поезда вообще не выйдут на линию, мы пытаемся при возможности найти им замену, если есть возможность, вывести на линию какой-нибудь другой поезд, который, скорее всего, придет с опозданием, но хотя бы так, чтобы хоть как-то сохранить движение поездов. Так что положение довольно сложное. Все поезда заменить автобусами тоже не получится, поскольку неоткуда взять столько автобусов", - прокомментировал в интервью ERR представитель Elron Ронни Конго.