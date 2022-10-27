Из-за повреждения кабеля связи электропоезда задерживаются по всей Эстонии

В четверг днем ​​в инфраструктуре AS Eesti Raudtee произошел сбой в сети диспетчеров, что повлияло на движение поездов по всей Эстонии, сообщило предприятие Eesti Raudtee. Железнодорожная компания просит пассажиров следить за информацией на сайте Elron.

Когда именно это повреждение может быть устранено, пока неизвестно, поскольку причина сбоя еще выясняется, сказала руководитель по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес. "К сожалению, точную причину сказать не могу. Она станет ясна, когда неисправность будет обнаружена".

Известно, что неисправность связана с кабелями связи. "Сейчас связь с половиной наших диспетчеров, которых видят наши операторы, пропала, а это значит, что движение частично регулируется вручную. Например, на линии Таллинн-Тарту. Поэтому сейчас поезда задерживаются", — пояснила Лиллес.