Работники сферы образования возмущены тем, что Министерство образования и науки без каких-либо консультаций с профильными организациями приняло решение, согласно которому в этом учебном году действуют докоронавирусные условия окончания основной школ. Иными словами это означает, что все выпускные экзамены ученикам вновь нужно сдать на оценку не ниже тройки.
Педагоги озабочены решением министерства вернуть оценки за экзамены в основной школе
Профильные организации обратились с соответствующим письмом к министру образования и науки Тынису Лукасу, а также к комиссии Рийгикогу по культуре, призвав уже в ноябре провести совместную встречу по этому вопросу, пишет ERR.
С письмом обратились Союз учителей, Союз работников образования, и Союз родителей Эстонии, а также Объединение руководителей школ.
Представители сферы образования отмечают, что решение о том, что для окончания основной школы в этом году снова нужно будет успешно сдать экзамены - было принято без какого-либо обсуждения и привлечения заинтересованных сторон.
"Работники сферы образования возмущены сообщением, появившимся в новостях - о том, что экзамены в этом году будут проведены по доковидным правилам. И нас удивляет то, что этому решению не предшествовало никакой дискуссии с представителями профильных организаций. Для нас все это стало неожиданностью. В предыдущие годы у нас получалось вести содержательный диалог с министерством, также и при помощи совместной работы между нашими организациями нам удавалось находить наилучшие для детей решения", - сказал председатель Объединения руководителей школ Урмо Уйболехт.
"Сегодня ситуация такова, что когда нам удалось найти какое-то работающее решение - например, оценивание результатов экзаменов на основании процентов - то мы не видим причин, почему нужно отказываться от этого работающего решения в пользу того, что не подходит для процесса обучения и образовательной стратегии Эстонии. Мы бы хотели бы в первую очередь диалога, чтобы нас привлекали к совместному обдумыванию учебной работы. И на сегодняшний день ключевое слово здесь - это "Совместная работа", - добавил Уйболехт.
У педагогов и директоров не только не спросили какого-либо мнения, но министерство толком даже и не сообщило им о своем решении. В школах об этом узнали в буквальном смысле из газет. Как признал член правления Союза учителей Эстонии, директор Таллиннской Махтраской основной школы Эдгар Родиченко, никаких официальных сообщений об этом не было и до сих - спустя две недели, после того, как новость появилась в СМИ.