Педагоги озабочены решением министерства вернуть оценки за экзамены в основной школе

Профильные организации обратились с соответствующим письмом к министру образования и науки Тынису Лукасу, а также к комиссии Рийгикогу по культуре, призвав уже в ноябре провести совместную встречу по этому вопросу, пишет ERR.

С письмом обратились Союз учителей, Союз работников образования, и Союз родителей Эстонии, а также Объединение руководителей школ.

Представители сферы образования отмечают, что решение о том, что для окончания основной школы в этом году снова нужно будет успешно сдать экзамены - было принято без какого-либо обсуждения и привлечения заинтересованных сторон.

"Работники сферы образования возмущены сообщением, появившимся в новостях - о том, что экзамены в этом году будут проведены по доковидным правилам. И нас удивляет то, что этому решению не предшествовало никакой дискуссии с представителями профильных организаций. Для нас все это стало неожиданностью. В предыдущие годы у нас получалось вести содержательный диалог с министерством, также и при помощи совместной работы между нашими организациями нам удавалось находить наилучшие для детей решения", - сказал председатель Объединения руководителей школ Урмо Уйболехт.

"Сегодня ситуация такова, что когда нам удалось найти какое-то работающее решение - например, оценивание результатов экзаменов на основании процентов - то мы не видим причин, почему нужно отказываться от этого работающего решения в пользу того, что не подходит для процесса обучения и образовательной стратегии Эстонии. Мы бы хотели бы в первую очередь диалога, чтобы нас привлекали к совместному обдумыванию учебной работы. И на сегодняшний день ключевое слово здесь - это "Совместная работа", - добавил Уйболехт.