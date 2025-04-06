Случай в Кохтла-Ярве: когда микроволновая печь может стать опасной?

Хотя возгорание микроволновой печи – явление редкое, такие случаи все же происходят.
Например, в ночь на 17 февраля Спасательный департамент отреагировал на сообщение, поступившее из общежития на Пыхья аллеэ в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Как выяснилось, там начала тлеть микроволновка и ее вынесли на балкон. Спасатели проверили помещение и в целях безопасности отключили другие приборы от электросети.
Сами по себе приборы не опасны
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла отметил, что устройства, которые не используются ежедневно, следует отключать от электросети. К ним относятся в том числе чайник и микроволновая печь. Однако практика показывает, что часто проблема заключается не в самих приборах, а в сбоях в электросети.
Например, перенапряжение, вызванное ударом молнии, может привести к возгоранию даже вполне исправного устройства, но если во время грозы отключить прибор от сети, этот риск сведется к нулю. Перенапряжение может повредить изоляцию электроприборов и вызвать их возгорание.
Помимо этого, пожар может начаться из-за неисправного или слишком старого устройства. Например, в поврежденном приборе может возникнуть короткое замыкание, если оно не получает достаточно воздуха для охлаждения. Также устройство может перегреться. Пярьяла подчеркнул, что амортизированные приборы очень опасны.
Для того чтобы убедиться в безопасности домашней электросистемы, стоит провести ее аудит.
Почему может загореться микроволновка?
Причины, почему может загореться микроволновка, бывают разные. Приводим пять из них.
Поврежденное покрытие волновода
Покрытие волновода – это тонкий слой на стенке микроволновой печи, который направляет микроволновое излучение на пищу и предотвращает попадание пара и частиц еды на внутренние электрокомпоненты. Если покрытие со временем повреждается, при разогреве пищи можно заметить искры. В этом случае печь обязательно надо заменить.
Неисправный магнетрон
Если волновод направляет энергию, то магнетрон ее вырабатывает. Если микроволновая печь перестала нагревать пищу, вероятно, магнетрон неисправен. Это серьезная проблема – устройство следует отремонтировать или заменить.
Перегрев пищи
Как и в случае приготовления пищи в целом, нельзя оставлять разогреваемую еду без присмотра. Перегретая пища может воспламениться.
Металл
Металл проводит электричество, а некоторые предметы – например, серебряные столовые приборы, алюминиевая фольга, металлические ложки и т. д. – могут вызывать искры.
Неподходящая упаковка
Некоторые продукты помещают в упаковку, не предназначенную для использования в микроволновой печи из-за того, что материал может расплавиться и загореться. Перед разогревом переложите еду в подходящую для микроволновки посуду: оригинальная упаковка может быть небезопасной.