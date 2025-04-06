Случай в Кохтла-Ярве: когда микроволновая печь может стать опасной?

Например, в ночь на 17 февраля Спасательный департамент отреагировал на сообщение, поступившее из общежития на Пыхья аллеэ в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Как выяснилось, там начала тлеть микроволновка и ее вынесли на балкон. Спасатели проверили помещение и в целях безопасности отключили другие приборы от электросети.

Сами по себе приборы не опасны

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла отметил, что устройства, которые не используются ежедневно, следует отключать от электросети. К ним относятся в том числе чайник и микроволновая печь. Однако практика показывает, что часто проблема заключается не в самих приборах, а в сбоях в электросети.

Например, перенапряжение, вызванное ударом молнии, может привести к возгоранию даже вполне исправного устройства, но если во время грозы отключить прибор от сети, этот риск сведется к нулю. Перенапряжение может повредить изоляцию электроприборов и вызвать их возгорание.

Помимо этого, пожар может начаться из-за неисправного или слишком старого устройства. Например, в поврежденном приборе может возникнуть короткое замыкание, если оно не получает достаточно воздуха для охлаждения. Также устройство может перегреться. Пярьяла подчеркнул, что амортизированные приборы очень опасны.

Для того чтобы убедиться в безопасности домашней электросистемы, стоит провести ее аудит.

Почему может загореться микроволновка?

Причины, почему может загореться микроволновка, бывают разные. Приводим пять из них.

Поврежденное покрытие волновода