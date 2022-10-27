По данным Департамента статистики, за последние 20 лет 5% населения Эстонии поменяли свою национальную принадлежность. А в последние годы Министерство внутренних дел отмечает рост числа желающих поменять свои имя и фамилию. Почему это происходит сейчас, выясняла передача "Инсайт".
В Эстонии растет число людей, меняющих свои фамилии
Ивар Муст - автор песни Everybody, которая в исполнении Танеля Падара и Дейва Бентона в 2001 году принесла Эстонии единственную победу на "Евровидение", - до этого момента 40 лет был Игорем Цыгановым, но перед поездкой на конкурс поменял имя и фамилию, потому что, по его словам, никому не нравилось, что автор эстонской песни носит русскую фамилию.
Пример Игоря Цыганова, который стал Иваром Мустом, не уникален. Однако до недавнего времени это не было массовым явлением. В последнее время Министерство внутренних дел отметило рост числа желающих сменить свои имя и фамилию.
По словам руководителя отдела народонаселения МВД Энель Пунгас, в целом число людей, меняющих свое имя и фамилию, было стабильным.
"Однако в последнее время мы видим, что их становится с каждым годом на несколько сотен больше. Если в 2020 году где-то около 1500 человек поменяли имя и фамилию, то в 2021 году их было 1700. В этом году уже видно, что их будет еще больше. Такой растущий тренд", - отметила Пунгас.
Фамилия - это традиция, которая передается из поколения в поколение, она показывает принадлежность к семье. Поэтому самая распространенная причина смены фамилии - заключение брака или развод. Однако есть и другие причины. Например, желание стать эстонцем. Уроженец Силламяэ Артем поменял свою фамилию Трохачев на Пяхкель в августе нынешнего года.